الطقس: أجواء معتدلة وفرصة لأمطار متفرقة اليوم

يستمر الجو اليوم الجمعة، غائماً جزئياً وربيعيا لطيفا ومعتدلاً في معظم المناطق ، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق ويحتمل ان تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .





هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياً الى باردة خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.





وغدا السبت، يكون الجوغائماً جزئياً وربيعيا لطيفا ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ويحتمل ان تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .





والأحد، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وربيعيا لطيفا ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .





والاثنين، يكون الجوغائماً جزئياً الى صاف وربيعيا لطيفا ومعتدلاً في معظم المناطق، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

رام الله - دنيا الوطن