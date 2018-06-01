شؤون فلسطينية

فيديو: صلة الأرحام من أهم طقوس الشهر الفضيل في غزة

فيديو: صلة الأرحام من أهم طقوس الشهر الفضيل في غزة
خاص دنيا الوطن - محمد جلو 
تُعدّ صلة الرحم من الواجبات الاجتماعية التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بالحفاظ عليها، وجعل أجر واصلها عظيماً عنده، فهي لا تكون فقط بتبادل الزيارات، وطرق أبواب البيوت، وإنّما تكون باستضافة الأقارب في البيت أحسن استضافة، وتفقّد أحوالهم، والسؤال عن أخبارهم.

في ظل الظروف الصعبة التي يعايشها قطاع غزة، استطلعت "دنيا الوطن"، آراء المواطنيين في غزة عن الصلة بالأرحام والزيارات، سواء أكان في شهر رمضان أو غيره.

 

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