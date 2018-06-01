زعيم كوريا الشمالية: رغبتنا في نزع السلاح النووي لم تتغير

رام الله - دنيا الوطنأكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن رغبة بلاده في نزع السلاح النووي لم تتغير، مشيرا إلى أن سياسية بيونغ حول هذا الأمر متسقة وثابتة.ذكرت ذلك وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الجمعة 1 حزيران/ يونيو، أن رغبة زعيم كوريا الشمالية في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي لا تزال ثابتة.وذكرت وكالة (رويترز) أن كيم جونج أون أكد على ذلك خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي يزور الشمال، مشيرة إلى أنه عبر عن أمله في تسوية قضية العلاقات الكورية الأمريكية وقضية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية على مراحل.واتفق كيم ولافروف على دعم التبادل والتعاون بين كوريا الشمالية وروسيا، وأن يتم عقد قمة ثنائية بين البلدين هذا العام.ومن المقرر أن يعقد زعيم كوريا الشمالية قمة ثنائية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 12 حزيران/يونيو الجاري، لمناقشة أزمة أسلحة بيونغ يانغ النووية، والعلاقات الثنائية بين البلدين وعلاقة بيونغ يانغ بكوريا الجنوبية واليابان.