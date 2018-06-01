عربي

فيديو.. جماعات الحوثي تواصل انسحابها من الحديدة

فيديو.. جماعات الحوثي تواصل انسحابها من الحديدة
رام الله - دنيا الوطن
يواصل مسلحو جماعات الحوثي انسحابهم من مدينة الحديدة، حيث أظهرت صور حصرية حصلت عليها (سكاي نيوز)، عربات تحمل العشرات من عناصر الجماعات تفر من المدينة.

وظهرت في الصور العربات وهي محملة بالمسلحين المتمردين وهم يفرون من المدينة، التي باتت قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى أحضان الشرعية.

وبدت بعض شوارع الحديدة، خاصة شارع صنعاء وشارع الكيلو 16، خالية من نقاط التفتيش التابعة للحوثيين، والتي كانت في الماضي تتعرض للمواطنين والشاحنات.

وأصبحت قوات المقاومة المشتركة بإسناد من تحالف دعم الشرعية على أبواب الحديدة، بعدما ألحقت بجماعات الحوثي خسائر كبيرة على مدى الأيام القليلة الماضية، في جبهة الساحل الغربي.

وباتت المواقع الاستراتيجية في الحديدة، لا سيما الميناء والمطار، في مرمى الرشاشات الخفيفة لقوات الجيش الوطني اليمني، بعد أن كانت لا تطالها سوى الضربات الموضعية الدقيقة لطائرات التحالف الذي تقوده السعودية.

ودفعت هذه الخسائر بقادة الحوثيين لتهديد القبائل إن لم تشارك في القتال، كما دفعتهم لإخلاء المستشفيات من المرضى وحجزها لمسلحيهم الجرحى، بعد تعذر نقلهم لمستشفيات العاصمة صنعاء، التي لا تزال في قبضة الحوثيين.

وفي خضم الظروف الصعبة والهزائم المتتالية لجماعات الحوثي، تلوح في الأفق انشقاقات في الجسد العسكري والسياسي المتصدع لجماعات الحوثي وسط ترشيحات بأن نهايتهم باتت وشيكة.


 

أخبار ذات صلة

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا

البشير: بلادنا ما زالت محاصرة اقتصاديا

البشير: بلادنا ما زالت محاصرة اقتصاديا

إحباط محاولة هجوم على مركز للجيش التونسي قرب الحدود مع الجزائر

إحباط محاولة هجوم على مركز للجيش التونسي قرب الحدود مع الجزائر

أربعة قتلى وست إصابات في انفجار دراجة نارية شمال سوريا

أربعة قتلى وست إصابات في انفجار دراجة نارية شمال سوريا

الحوثيون يُسقطون طائرة (أباتشي) سعودية في جيزان ومقتل طاقمها

الحوثيون يُسقطون طائرة (أباتشي) سعودية في جيزان ومقتل طاقمها

بعد ظهوره الأول منذ فترة.. من الزعيم العربي الذي التقى بن سلمان؟

بعد ظهوره الأول منذ فترة.. من الزعيم العربي الذي التقى بن سلمان؟

سفير السعودية في موسكو: قريبًا سيتم الانتهاء من صفقة (إس- 400)

سفير السعودية في موسكو: قريبًا سيتم الانتهاء من صفقة (إس- 400)

فيديو: أكاديمي: هناك معايير مزدوجة من قبل مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية

فيديو: أكاديمي: هناك معايير مزدوجة من قبل مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الصليب الأحمر يطلق مناشدة لتخصيص أموال جديدة لقطاع غزة

الصليب الأحمر يطلق مناشدة لتخصيص أموال جديدة لقطاع غزة

لاعب منتخب فلسطين للدراجات الهواية يناشد الرئيس بتركيب طرف صناعي

لاعب منتخب فلسطين للدراجات الهواية يناشد الرئيس بتركيب طرف صناعي

استنفار لجيش الاحتلال بمستوطنة (كوخاف يعقوب) رام الله

استنفار لجيش الاحتلال بمستوطنة (كوخاف يعقوب) رام الله

فيديو.. ماذا قال مواطني غزة عن صلة الارحام في رمضان أو غيره؟

فيديو.. ماذا قال مواطني غزة عن صلة الارحام في رمضان أو غيره؟

الليلة: مجلس الأمن يُصوت على قرار توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

الليلة: مجلس الأمن يُصوت على قرار توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

الخارجية: التشريعات الإسرائيلية تهدف لترسيخ وحماية الاحتلال والاستيطان

الخارجية: التشريعات الإسرائيلية تهدف لترسيخ وحماية الاحتلال والاستيطان

الاحتلال يُمدد اعتقال آلاء فقهاء

الاحتلال يُمدد اعتقال آلاء فقهاء

تركيا تدعم وكالة (أونروا) بـ 10 ملايين دولار إضافية

تركيا تدعم وكالة (أونروا) بـ 10 ملايين دولار إضافية

منوعات

أغنية عن العرب تطيح بمغني بوب إيراني

أغنية عن العرب تطيح بمغني بوب إيراني

تصرف غريب من حفيدة مديحة يسري خلال الجنازة

تصرف غريب من حفيدة مديحة يسري خلال الجنازة

سمية الخشاب تكيد لريم البارودي بطريقة مُبتذلة.. والجمهور يسخر منها

سمية الخشاب تكيد لريم البارودي بطريقة مُبتذلة.. والجمهور يسخر منها

شعرت بالوحدة كثيرا.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مديحة يسري

شعرت بالوحدة كثيرا.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مديحة يسري

من هي الممثلة السعودية التي ستشارك بالفيلم الأمريكي Being؟

من هي الممثلة السعودية التي ستشارك بالفيلم الأمريكي Being؟

جنازة مهيبة لمديحة يسري وحالات انهيار لزميلاتها الممثلات

جنازة مهيبة لمديحة يسري وحالات انهيار لزميلاتها الممثلات

سعر فستان ديانا حداد في مجموعة إنسان يصدم متابعيها .. ليس باهظاً

سعر فستان ديانا حداد في مجموعة إنسان يصدم متابعيها .. ليس باهظاً

حبس بوسي 9 سنوات بسبب طليقها

حبس بوسي 9 سنوات بسبب طليقها

شيرين تحتفل بعيد ميلاد حسام حبيب بجرأة ورومانسية واضحة

شيرين تحتفل بعيد ميلاد حسام حبيب بجرأة ورومانسية واضحة

فضحية طارق العلي.. تسريب صوتي له يتحدث عن نجلة الفنانة حياة الفهد

فضحية طارق العلي.. تسريب صوتي له يتحدث عن نجلة الفنانة حياة الفهد

عربي

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا

البشير: بلادنا ما زالت محاصرة اقتصاديا

البشير: بلادنا ما زالت محاصرة اقتصاديا

فيديو.. جماعات الحوثي تواصل انسحابها من الحديدة

فيديو.. جماعات الحوثي تواصل انسحابها من الحديدة

إحباط محاولة هجوم على مركز للجيش التونسي قرب الحدود مع الجزائر

إحباط محاولة هجوم على مركز للجيش التونسي قرب الحدود مع الجزائر