الصليب الأحمر يطلق مناشدة لتخصيص أموال جديدة لقطاع غزة





وأشارت إلى أن أولوية اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتمثل في مساعدة المستشفيات وضحايا إصابات الأعيرة النارية والمزارعين الذين فقدوا محاصيلهم أو الوصول إلى أراضيهم في المناطق الحدودية بسبب الأحداث.



رام الله - دنيا الوطنللمساعدة في الاستجابة للآرتفاع الساحق في الاحتياجات الطبية في غزة، أطلقت اللجنة الدولية مناشدة للحصول على أموال إضافية.وقالت الناطقة باسم اللجنة في غزة سهير زقوت، إن التبرع سيساعد اللجنة على إرسال فرق جراحية وأخصائيين طبيين إضافيين، وارسال مزيداً من الإمدادات لتحصين المرافق الطبية التي تكافح من أجل مساعدة السكان.وأضافت أنه منذ اندلاع الأحداث على طول السياج الفاصل بين غزة ودولة الاحتلال في 30 أذار/مارس، جُرح أكثر من 13،000 فلسطيني، بما في ذلك أكثر من 3،600 أصيبوا بفعل الذخيرة الحية، أصيب بعضهم عدة مرات، وتقدر الإصابات في الأطراف بما يقارب 5،400.