دولي

خمسة جرحى في عملية دهس بسيارة في مانشيستر البريطانية

خمسة جرحى في عملية دهس بسيارة في مانشيستر البريطانية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شرطة منطقة مانشستر الكبرى، أن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح مساء أمس الخميس، بعدما دهست سيارة عددا من الراجلين في المدينة.

وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى منطقة ترافورد بارك في مانشستر بُعيْدَ العاشرة مساء بتوقيت بريطانيا الصيفي (التاسعة ت.غ)، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقالت دائرة الطوارئ في المدينة إن إصابات بعض الضحايا خطيرة، فيما باشرت الشرطة البريطانية بإغلاق منطقة الحادث.

وقال شهود عيان إنهم رأوا عناصر من الشرطة العلمية ينصبون خيمة في عين المكان.

وذكر مصدر أمني في مانشستر أنه لا توجد على الفور أدلة على أن الحادث ذو طبيعة "إرهابية".

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