لاعب منتخب فلسطين للدراجات الهواية يناشد الرئيس بتركيب طرف صناعي

خاص – دنيا الوطنناشد علاء الدالي لاعب منتخب فلسطين للدراجات الهوائية والذي تعرض لبتر في قدمه بعد اصابته بطلق متفجر، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمساعدته في السفر لتركيب طرف صناعي حتى يعود الى ممارسة اللعبة.وقال الدالي: "أصيب برصاصة متفجرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في تاريخ 30/3/2018 مما أدى الى بتر قدمي اليمنى، ولكن عادت الي الروح المعنوية من جديد، وبالتالي أحلم أن أمثل فلسطين في المحافل الدولية والعربية".