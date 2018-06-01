شؤون فلسطينية

قيادي بحماس: بحثنا موضوع فراغ منصب رئيس السلطة الفلسطينية

قيادي بحماس: بحثنا موضوع فراغ منصب رئيس السلطة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، أن حركته بحثت موضوع فراغ منصب رئيس السلطة الفلسطينية، وذلك بعد دخول الرئيس محمود عباس المستشفى الفترة الماضية.

وقال بدران، في تصريحات صحفية، أن حماس درست كافة السيناريوهات المتوقعة في حال فراغ المنصب، لافتاً إلى أن قرار حركته يتمثل في التأكيد قطع الطريق على الاحتلال والعابثين للتدخل في مجريات هذا الملف.

وأضاف: "لحركة فتح الحق الكامل في تحديد قيادة حركتهم، لكن الوضع بالنسبة لقيادة السلطة ومنظمة التحرير مختلف كثيراً"، داعياً الكل الفلسطيني للوقوف وقفة مسؤولة وتحديد الآليات التي يجب اتباعها لسد الشاغر إن حدث في أي موقع قيادي فلسطيني وفق ما ينص عليه الدستور.

وهنأ بدران الرئيس محمود عباس بخروجه من المستشفى، مضيفاً: "موضوع صحة الرئيس وسلامته شأناً فلسطينياً عاماً لا ينبغي التعامل معه بحساسية، فالموت حق وقدر على كل الناس".

أخبار ذات صلة

الصليب الأحمر يطلق مناشدة لتخصيص أموال جديدة لقطاع غزة

الصليب الأحمر يطلق مناشدة لتخصيص أموال جديدة لقطاع غزة

لاعب منتخب فلسطين للدراجات الهواية يناشد الرئيس بتركيب طرف صناعي

لاعب منتخب فلسطين للدراجات الهواية يناشد الرئيس بتركيب طرف صناعي

استنفار لجيش الاحتلال بمستوطنة (كوخاف يعقوب) رام الله

استنفار لجيش الاحتلال بمستوطنة (كوخاف يعقوب) رام الله

فيديو.. ماذا قال مواطني غزة عن صلة الارحام في رمضان أو غيره؟

فيديو.. ماذا قال مواطني غزة عن صلة الارحام في رمضان أو غيره؟

فيديو: البحرية الإسرائيلية تَبُث مشاهد من سيطرتها على سفينة الحرية

فيديو: البحرية الإسرائيلية تَبُث مشاهد من سيطرتها على سفينة الحرية

مجلس الأمن يُؤجل التصويت على قرار لصالح فلسطين ومساعٍ فلسطينية لإقراره

مجلس الأمن يُؤجل التصويت على قرار لصالح فلسطين ومساعٍ فلسطينية لإقراره

المدلل: المقاومة جاهزة للرد على أي عدوان.. لا نُريد جر شعبنا لحرب

المدلل: المقاومة جاهزة للرد على أي عدوان.. لا نُريد جر شعبنا لحرب

الليلة: مجلس الأمن يُصوت على قرار توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

الليلة: مجلس الأمن يُصوت على قرار توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الصليب الأحمر يطلق مناشدة لتخصيص أموال جديدة لقطاع غزة

الصليب الأحمر يطلق مناشدة لتخصيص أموال جديدة لقطاع غزة

لاعب منتخب فلسطين للدراجات الهواية يناشد الرئيس بتركيب طرف صناعي

لاعب منتخب فلسطين للدراجات الهواية يناشد الرئيس بتركيب طرف صناعي

استنفار لجيش الاحتلال بمستوطنة (كوخاف يعقوب) رام الله

استنفار لجيش الاحتلال بمستوطنة (كوخاف يعقوب) رام الله

فيديو.. ماذا قال مواطني غزة عن صلة الارحام في رمضان أو غيره؟

فيديو.. ماذا قال مواطني غزة عن صلة الارحام في رمضان أو غيره؟

الليلة: مجلس الأمن يُصوت على قرار توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

الليلة: مجلس الأمن يُصوت على قرار توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

الخارجية: التشريعات الإسرائيلية تهدف لترسيخ وحماية الاحتلال والاستيطان

الخارجية: التشريعات الإسرائيلية تهدف لترسيخ وحماية الاحتلال والاستيطان

الاحتلال يُمدد اعتقال آلاء فقهاء

الاحتلال يُمدد اعتقال آلاء فقهاء

تركيا تدعم وكالة (أونروا) بـ 10 ملايين دولار إضافية

تركيا تدعم وكالة (أونروا) بـ 10 ملايين دولار إضافية

منوعات

أغنية عن العرب تطيح بمغني بوب إيراني

أغنية عن العرب تطيح بمغني بوب إيراني

تصرف غريب من حفيدة مديحة يسري خلال الجنازة

تصرف غريب من حفيدة مديحة يسري خلال الجنازة

سمية الخشاب تكيد لريم البارودي بطريقة مُبتذلة.. والجمهور يسخر منها

سمية الخشاب تكيد لريم البارودي بطريقة مُبتذلة.. والجمهور يسخر منها

شعرت بالوحدة كثيرا.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مديحة يسري

شعرت بالوحدة كثيرا.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مديحة يسري

من هي الممثلة السعودية التي ستشارك بالفيلم الأمريكي Being؟

من هي الممثلة السعودية التي ستشارك بالفيلم الأمريكي Being؟

جنازة مهيبة لمديحة يسري وحالات انهيار لزميلاتها الممثلات

جنازة مهيبة لمديحة يسري وحالات انهيار لزميلاتها الممثلات

سعر فستان ديانا حداد في مجموعة إنسان يصدم متابعيها .. ليس باهظاً

سعر فستان ديانا حداد في مجموعة إنسان يصدم متابعيها .. ليس باهظاً

حبس بوسي 9 سنوات بسبب طليقها

حبس بوسي 9 سنوات بسبب طليقها

شيرين تحتفل بعيد ميلاد حسام حبيب بجرأة ورومانسية واضحة

شيرين تحتفل بعيد ميلاد حسام حبيب بجرأة ورومانسية واضحة

فضحية طارق العلي.. تسريب صوتي له يتحدث عن نجلة الفنانة حياة الفهد

فضحية طارق العلي.. تسريب صوتي له يتحدث عن نجلة الفنانة حياة الفهد

عربي

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا

البشير: بلادنا ما زالت محاصرة اقتصاديا

البشير: بلادنا ما زالت محاصرة اقتصاديا

فيديو.. جماعات الحوثي تواصل انسحابها من الحديدة

فيديو.. جماعات الحوثي تواصل انسحابها من الحديدة

إحباط محاولة هجوم على مركز للجيش التونسي قرب الحدود مع الجزائر

إحباط محاولة هجوم على مركز للجيش التونسي قرب الحدود مع الجزائر