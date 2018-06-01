قيادي بحماس: بحثنا موضوع فراغ منصب رئيس السلطة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن



كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، أن حركته بحثت موضوع فراغ منصب رئيس السلطة الفلسطينية، وذلك بعد دخول الرئيس محمود عباس المستشفى الفترة الماضية.







وقال بدران، في تصريحات صحفية، أن حماس درست كافة السيناريوهات المتوقعة في حال فراغ المنصب، لافتاً إلى أن قرار حركته يتمثل في التأكيد قطع الطريق على الاحتلال والعابثين للتدخل في مجريات هذا الملف.



وأضاف: "لحركة فتح الحق الكامل في تحديد قيادة حركتهم، لكن الوضع بالنسبة لقيادة السلطة ومنظمة التحرير مختلف كثيراً"، داعياً الكل الفلسطيني للوقوف وقفة مسؤولة وتحديد الآليات التي يجب اتباعها لسد الشاغر إن حدث في أي موقع قيادي فلسطيني وفق ما ينص عليه الدستور.وهنأ بدران الرئيس محمود عباس بخروجه من المستشفى، مضيفاً: "موضوع صحة الرئيس وسلامته شأناً فلسطينياً عاماً لا ينبغي التعامل معه بحساسية، فالموت حق وقدر على كل الناس".