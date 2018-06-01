استنفار لجيش الاحتلال بمستوطنة (كوخاف يعقوب) رام الله

رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي عن حالة استنفار في مستوطنة (كوخاف يعقوب) برام الله، وذلك بعد العثور على فتحة في السياج المحيط بها، بحسب ما جاء على موقع (0404) الإسرائيلي.وأشار الموقع ذاته إلى أن الجيش الاسرائيلي طلب من السكان الالتزام بمنازلهم.