مجلس الأمن يُؤجل التصويت على قرار لصالح فلسطين ومساعٍ فلسطينية لإقراره

أكدت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، أنه تقرر تأجيل التصويت على مشروع قرار توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، بمجلس الأمن الدولي، وذلك بعد ضغوط أمريكية شديدة على المجلس.





وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": "إن إرجاء التصويت، جاء من أجل النظر في تعديلات أمريكية (سيئة السمعة) على مشروع القرار"، لافتة إلى أن القيادة الفلسطينية تجري مشاورات رفعية المستوى؛ من أجل الإبقاء على موعد التصويت لمشروع القرار.





يشار إلى أن دولة الكويت، أعدت مشروع قرار تطالب من خلاله بتوفير حماية دولية، والذي من المفترض أن يتم التصويت عليه الليلة عند الساعة الواحدة بتوقيت فلسطين.

خاص دنيا الوطن