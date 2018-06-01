شؤون فلسطينية

المدلل: المقاومة جاهزة للرد على أي عدوان.. لا نُريد جر شعبنا لحرب

المدلل: المقاومة جاهزة للرد على أي عدوان.. لا نُريد جر شعبنا لحرب
أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي
خاص دنيا الوطن
أكد أحمد المدلل القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي، أن ما حدث هو تفاهمات فقط لوقف التصعيد في قطاع غزة، لافتاً إلى أن الاحتلال حاولت تجاوز هذه التفاهمات عبر استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن المقاومة الفلسطينية على جهوزية كاملة للرد على أي عدوان.

وقال المدلل في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "ضربات المقاومة الفلسطينية، أوقفت التجاوز الإسرائيلي للتفاهمات في عام 2014 وأوقفت الاحتلال عند حدوده، وعلم أن المقاومة لا يمكن أن تعطيه الفرصة بالتغول في دم الشعب الفلسطيني".

وفي السياق ذاته، أوضح القيادي في الجهاد الإسلامي، أن الاحتلال الإسرائيلي، يعيش في حالة إرباك، نتيجة تطور قدرات المقاومة الفلسطينية، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن مسيرات العودة استطاعت أن تربك حسابات الاحتلال.

وقال: "الاحتلال يسعى على مدار الساعة لحرف الأنظار عن مسيرات العودة، لكن لن نعطيه الفرصة، فمسيرة العودة مستمرة ولن تتوقف، وعلى المسار الآخر فإن المقاومة موجودة، ولن نتخلى عن سلاح المقاومة، لكن نحن الآن في سياق مسيرة العودة التي توحد عليها الشعب الفلسطيني كله".

وأضاف: "سنعمل على استمرار مسيرات العودة التي هي خيار الشعب الفلسطيني، ولكن إذا تجاوز الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه، فستكون للمقاومة الفلسطينية كلمة".

وتابع المدلل قوله: "نحن لا نريد جر الشعب الفلسطيني إلى حرب، ولكن إذا فرضت علينا الحرب لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي، وبالتالي سنلتزم بالتفاهمات طالما التزم بها الاحتلال الإسرائيلي".

أخبار ذات صلة

لاعب منتخب فلسطين للدراجات الهواية يناشد الرئيس بتركيب طرف صناعي

لاعب منتخب فلسطين للدراجات الهواية يناشد الرئيس بتركيب طرف صناعي

قيادي بحماس: بحثنا موضوع فراغ منصب رئيس السلطة الفلسطينية

قيادي بحماس: بحثنا موضوع فراغ منصب رئيس السلطة الفلسطينية

استنفار لجيش الاحتلال بمستوطنة (كوخاف يعقوب) رام الله

استنفار لجيش الاحتلال بمستوطنة (كوخاف يعقوب) رام الله

فيديو.. ماذا قال مواطني غزة عن صلة الارحام في رمضان أو غيره؟

فيديو.. ماذا قال مواطني غزة عن صلة الارحام في رمضان أو غيره؟

فيديو: البحرية الإسرائيلية تَبُث مشاهد من سيطرتها على سفينة الحرية

فيديو: البحرية الإسرائيلية تَبُث مشاهد من سيطرتها على سفينة الحرية

مجلس الأمن يُؤجل التصويت على قرار لصالح فلسطين ومساعٍ فلسطينية لإقراره

مجلس الأمن يُؤجل التصويت على قرار لصالح فلسطين ومساعٍ فلسطينية لإقراره

الليلة: مجلس الأمن يُصوت على قرار توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

الليلة: مجلس الأمن يُصوت على قرار توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

تفاصيل الاجتماع الفلسطيني المصري الأردني بشأن الإجراءات بغزة و(صفقة القرن)

تفاصيل الاجتماع الفلسطيني المصري الأردني بشأن الإجراءات بغزة و(صفقة القرن)

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

لاعب منتخب فلسطين للدراجات الهواية يناشد الرئيس بتركيب طرف صناعي

لاعب منتخب فلسطين للدراجات الهواية يناشد الرئيس بتركيب طرف صناعي

استنفار لجيش الاحتلال بمستوطنة (كوخاف يعقوب) رام الله

استنفار لجيش الاحتلال بمستوطنة (كوخاف يعقوب) رام الله

فيديو.. ماذا قال مواطني غزة عن صلة الارحام في رمضان أو غيره؟

فيديو.. ماذا قال مواطني غزة عن صلة الارحام في رمضان أو غيره؟

الليلة: مجلس الأمن يُصوت على قرار توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

الليلة: مجلس الأمن يُصوت على قرار توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

الخارجية: التشريعات الإسرائيلية تهدف لترسيخ وحماية الاحتلال والاستيطان

الخارجية: التشريعات الإسرائيلية تهدف لترسيخ وحماية الاحتلال والاستيطان

الاحتلال يُمدد اعتقال آلاء فقهاء

الاحتلال يُمدد اعتقال آلاء فقهاء

تركيا تدعم وكالة (أونروا) بـ 10 ملايين دولار إضافية

تركيا تدعم وكالة (أونروا) بـ 10 ملايين دولار إضافية

الوزير صيدم يُسلم اعتمادات لبرامج أكاديمية جديدة لجامعتي الخليل والبوليتكنك

الوزير صيدم يُسلم اعتمادات لبرامج أكاديمية جديدة لجامعتي الخليل والبوليتكنك

منوعات

أغنية عن العرب تطيح بمغني بوب إيراني

أغنية عن العرب تطيح بمغني بوب إيراني

تصرف غريب من حفيدة مديحة يسري خلال الجنازة

تصرف غريب من حفيدة مديحة يسري خلال الجنازة

سمية الخشاب تكيد لريم البارودي بطريقة مُبتذلة.. والجمهور يسخر منها

سمية الخشاب تكيد لريم البارودي بطريقة مُبتذلة.. والجمهور يسخر منها

شعرت بالوحدة كثيرا.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مديحة يسري

شعرت بالوحدة كثيرا.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مديحة يسري

من هي الممثلة السعودية التي ستشارك بالفيلم الأمريكي Being؟

من هي الممثلة السعودية التي ستشارك بالفيلم الأمريكي Being؟

جنازة مهيبة لمديحة يسري وحالات انهيار لزميلاتها الممثلات

جنازة مهيبة لمديحة يسري وحالات انهيار لزميلاتها الممثلات

سعر فستان ديانا حداد في مجموعة إنسان يصدم متابعيها .. ليس باهظاً

سعر فستان ديانا حداد في مجموعة إنسان يصدم متابعيها .. ليس باهظاً

حبس بوسي 9 سنوات بسبب طليقها

حبس بوسي 9 سنوات بسبب طليقها

شيرين تحتفل بعيد ميلاد حسام حبيب بجرأة ورومانسية واضحة

شيرين تحتفل بعيد ميلاد حسام حبيب بجرأة ورومانسية واضحة

فضحية طارق العلي.. تسريب صوتي له يتحدث عن نجلة الفنانة حياة الفهد

فضحية طارق العلي.. تسريب صوتي له يتحدث عن نجلة الفنانة حياة الفهد

عربي

إحباط محاولة هجوم على مركز للجيش التونسي قرب الحدود مع الجزائر

إحباط محاولة هجوم على مركز للجيش التونسي قرب الحدود مع الجزائر

أربعة قتلى وست إصابات في انفجار دراجة نارية شمال سوريا

أربعة قتلى وست إصابات في انفجار دراجة نارية شمال سوريا

الحوثيون يُسقطون طائرة (أباتشي) سعودية في جيزان ومقتل طاقمها

الحوثيون يُسقطون طائرة (أباتشي) سعودية في جيزان ومقتل طاقمها

بعد ظهوره الأول منذ فترة.. من الزعيم العربي الذي التقى بن سلمان؟

بعد ظهوره الأول منذ فترة.. من الزعيم العربي الذي التقى بن سلمان؟