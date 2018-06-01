المدلل: المقاومة جاهزة للرد على أي عدوان.. لا نُريد جر شعبنا لحرب

خاص دنيا الوطنأكد أحمد المدلل القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي، أن ما حدث هو تفاهمات فقط لوقف التصعيد في قطاع غزة، لافتاً إلى أن الاحتلال حاولت تجاوز هذه التفاهمات عبر استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن المقاومة الفلسطينية على جهوزية كاملة للرد على أي عدوان.وقال المدلل في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "ضربات المقاومة الفلسطينية، أوقفت التجاوز الإسرائيلي للتفاهمات في عام 2014 وأوقفت الاحتلال عند حدوده، وعلم أن المقاومة لا يمكن أن تعطيه الفرصة بالتغول في دم الشعب الفلسطيني".وفي السياق ذاته، أوضح القيادي في الجهاد الإسلامي، أن الاحتلال الإسرائيلي، يعيش في حالة إرباك، نتيجة تطور قدرات المقاومة الفلسطينية، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن مسيرات العودة استطاعت أن تربك حسابات الاحتلال.وقال: "الاحتلال يسعى على مدار الساعة لحرف الأنظار عن مسيرات العودة، لكن لن نعطيه الفرصة، فمسيرة العودة مستمرة ولن تتوقف، وعلى المسار الآخر فإن المقاومة موجودة، ولن نتخلى عن سلاح المقاومة، لكن نحن الآن في سياق مسيرة العودة التي توحد عليها الشعب الفلسطيني كله".وأضاف: "سنعمل على استمرار مسيرات العودة التي هي خيار الشعب الفلسطيني، ولكن إذا تجاوز الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه، فستكون للمقاومة الفلسطينية كلمة".وتابع المدلل قوله: "نحن لا نريد جر الشعب الفلسطيني إلى حرب، ولكن إذا فرضت علينا الحرب لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي، وبالتالي سنلتزم بالتفاهمات طالما التزم بها الاحتلال الإسرائيلي".