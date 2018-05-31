إحباط محاولة هجوم على مركز للجيش التونسي قرب الحدود مع الجزائر

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الداخلية التونسية، أنه تم إحباط محاولة هجوم على مركز للحرس الوطني قرب الحدود مع الجزائر.وذكرت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، أن الحراسة الفوقية للمركز الحدودي للحرس الوطني بالصري، التابع لفرقة الحدود البرية للحرس الوطني بحيدرة ولاية القصرين، الذي يبعد على رسم الحد التونسي الجزائري بحوالي 600 متر، تفطنت إلى مجموعة مسلحة تتراوح بين ثلاثة وأربعة عناصر، تحاول الاقتراب زحفا على بعد 300 متر من المركز المذكور، ومجموعة مسلحة ثانية متكونة من نفس العدد تقوم بعملية التغطية، وذلك في محاولة لاستهداف المركز".وقالت: "إن أعوان الحرس الوطني بالمركز، قاموا بإطلاق النار باتجاه عناصر المجموعتين، ما أجبرهم على الانسحاب والفرار تجاه الحدود الجزائرية التونسية، وتحديدا باتجاه غابة محاذية للمركز"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).وذكرت، أنه تم توجيه وحدات تعزيز للمركز من جانب إقليم الحرس الوطني بالقصرين، بمشاركة وحدات عسكرية والتنسيق مع السلطات الأمنية الجزائرية لمحاولة ضبط عناصر المجموعتين.تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن تعرض هذا المركز الحدودي للاستهداف خلال السنوات الماضية.