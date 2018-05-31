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أربعة قتلى وست إصابات في انفجار دراجة نارية شمال سوريا

أربعة قتلى وست إصابات في انفجار دراجة نارية شمال سوريا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قُتل وأصيب عدد من المدنيين السوريين، ظهر اليوم الخميس، جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة جرابلس السورية والواقعة على الحدود مع تركيا.

وأفاد ناشطون بمقتل أربعة مدنيين، وإصابة ستة آخرين في الانفجار، الذي ضرب منطقة الكراج المكتظة بالمدنيين، مشيرين إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع، بسبب خطورة الإصابات، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وتخضع مدينة جرابلس الواقعة في ريف حلب الشمالي، للنفوذ التركي المباشر منذ طرد تنظيم الدولة منها منتصف عام 2016 مع بدء عملية (غصن الزيتون) بمشاركة فصائل تتبع للمعارضة السورية.

وعادة ما تُتهم خلايا نائمة تابعة لتنظيم الدولة بالوقوف وراء هذه الهجمات، التي تستهدف المناطق التي خرجت عن سيطرة التنظيم.

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