دولي

الرئيس الإيطالي سيُعيد تكليف كونته بتشكيل حكومة سياسية

الرئيس الإيطالي سيُعيد تكليف كونته بتشكيل حكومة سياسية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مصدر مقرب من الرئاسة الإيطالية، أن الرئيس سيرجو ماتاريلا، سيعيد تكليف الأكاديمي جوزيبه كونته، اليوم الخميس، بتشكيل حكومة سياسية بعد ساعات من فشل جهود كارلو كوتاريللي في تشكيل حكومة من التنكوقراط، بحسب ما جاء على وكالة (الأناضول).

حديث المصدر، جاء بالتزامن مع قيام ماتاريلا باستدعاء كونته إلى قصر كويريناله الرئاسي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت روما (19:00 بتوقيت غرينتش)، حسب بيان تلاه للصحافة جوفاني غراسو، المستشار الإعلامي في رئاسة الجمهورية.

ومساء الثلاثاء، أعرب زعيم حركة "خمس نجوم" الشعبوي، لويجي دي مايو، استعداد حزبه تشكيل حكومة مع "رابطة الشمال" اليمينية يرأسها الأكاديمي كونته مع اقتراح مرشح بديل لوزارة الاقتصاد عن باولو سافونا، الذي يعتبر معادياً للعملة الأوروبية الموحدة.

وفشل كونته في التكليف الأول (الثالث والعشرين من الشهر الجاري) بتشكيل حكومة جديدة؛ إثر رفض رئيس الجمهورية اسم سافونا المرشح من "رابطة الشمال" كوزير الاقتصاد.

ويقضي التكليف القادم لكونته بأن تسند حقيبة الاقتصاد لشخصية من التكنوقراط، على أن يكلف "سافونا" بوزارة أخرى.

وفي الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس/آذار الماضي، حصلت حركة "خمس نجوم" على 32.66% من مقاعد مجلس النواب البالغ عددها إجمالا 630، وعلى 32.22% من مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 320.

وتمكن يمين الوسط الذي يقوده حزب "فورتسا إيتاليا" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني من تحقيق نسبة 37% في النواب و37.49% في الشيوخ، وهو الائتلاف الذي يشارك فيه كل من حركة "رابطة الشمال" اليمينية المتطرفة وحزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف.

وأصبحت "رابطة الشمال" هي الحزب الأول في معسكر يمين الوسط في النواب (17.73%) وفي الشيوخ (17.63%)، متفوقة على حزب برلسكوني نفسه الذي حصل على 14% في النواب والشيوخ.

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