الحوثيون يُسقطون طائرة (أباتشي) سعودية في جيزان ومقتل طاقمها

لقي طياران سعوديان مصرعهما اليوم الخميس، بعد أن اسقطت جماعات الحوثي طائرتهما من نوع (أباتشي) في مدينة جيزان جنوب غرب المملكة.







وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً ينفذ منذ 26 آذار/ مارس 2015 عمليات برية وجوية وبحرية، ضد معاقل جماعة الحوثي في اليمن، بناء على طلب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.











رام الله - دنيا الوطنوذكرت وكالة (سبأ) التابعة للحوثيين، أنه تم أيضاً إسقاط طائرة استطلاع نوع (سي اتش 4) في الجوازات قبالة منفذ علب الحدودي.