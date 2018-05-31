الحوثيون يُسقطون طائرة (أباتشي) سعودية في جيزان ومقتل طاقمها
رام الله - دنيا الوطن
وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً ينفذ منذ 26 آذار/ مارس 2015 عمليات برية وجوية وبحرية، ضد معاقل جماعة الحوثي في اليمن، بناء على طلب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
لقي طياران سعوديان مصرعهما اليوم الخميس، بعد أن اسقطت جماعات الحوثي طائرتهما من نوع (أباتشي) في مدينة جيزان جنوب غرب المملكة.
وذكرت وكالة (سبأ) التابعة للحوثيين، أنه تم أيضاً إسقاط طائرة استطلاع نوع (سي اتش 4) في الجوازات قبالة منفذ علب الحدودي.
وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً ينفذ منذ 26 آذار/ مارس 2015 عمليات برية وجوية وبحرية، ضد معاقل جماعة الحوثي في اليمن، بناء على طلب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
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