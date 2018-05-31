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شؤون فلسطينية

تفاصيل الاجتماع الفلسطيني المصري الأردني بشأن الإجراءات بغزة و(صفقة القرن)

تفاصيل الاجتماع الفلسطيني المصري الأردني بشأن الإجراءات بغزة و(صفقة القرن)
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، مساء الخميس، عن فحوى الاجتماع الفلسطيني المصري الأردني، والذي جرى عقده في القاهرة، بشأن (صفقة القرن) والإجراءات في قطاع غزة.

وعُقد اليوم الخميس، اجتماعٌ ضم مسؤولى مخابرات وخارجية مصر والأردن، لبحث تطورات القضية الفلسطينية والمصالحة والأوضاع في غزة.

وقال أبو زيد، إن الوزراء بحثوا خلال الاجتماع سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وأبرز التطورات الإقليمية، لاسيما تلك المرتبطة بدعم القضية الفلسطينية، وجهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وتقييم الأوضاع الأمنية فى الأراضى الفلسطينية، فضلاً عن تقييم التحركات والجهود الدولية ذات الصِّلة، وفق ما أوردت صحيفة (اليوم السابع) المصرية.

وأشار أبو زيد، إلى أن الاجتماع استعرض كذلك مسار التعاون الثنائي بين البلدين على ضوء نتائج الزيارة الناجحة الأخيرة للملك عبد الله الثاني إلى مصر، إذ تم التأكيد على الأهمية التي توليها حكومتا مصر والأردن لتعزيز آفاق التعاون وتنويعه، تنفيذاً لتوجيهات القيادتين السياسيتين.
 
ولفت أبو زيد، إلى أن النقاشات عكست الحرص المتبادل على مواصلة التنسيق والتشاور فيما يتعلق بمجمل الأوضاع فى المنطقة، بما تقتضيه محددات الأمن القومى العربى؛ ولتعضيد التضامن فى مواجهة التحديات المختلفة.

وأوضح أبو زيد، أن الوزراء، بحثوا آخر المستجدات السياسية والأمنية في سوريا، والأوضاع فى العراق واليمن، بالإضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب والتنسيق بين البلدين في المحافل الدولية.

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