الاحتلال يُمدد اعتقال آلاء فقهاء
رام الله - دنيا الوطن
مددت محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية، اعتقال المواطنة آلاء حاتم فقهاء من قرية كفر اللبد قضاء طولكرم، لثمانية أيام بحجة استكمال التحقيق معها.
وقال حاتم فقهاء والد آلاء: "جيش الاحتلال اعتقل ابنتي آلاء من منزلها فجر يوم الثلاثاء الماضي، ما شكل لنا صدمة شديدة"، مشيراً إلى أنه تم تمديد اعتقالها لثمانية أيام أخرى، بدعوى استكمال التحقيق.
مددت محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية، اعتقال المواطنة آلاء حاتم فقهاء من قرية كفر اللبد قضاء طولكرم، لثمانية أيام بحجة استكمال التحقيق معها.
وقال حاتم فقهاء والد آلاء: "جيش الاحتلال اعتقل ابنتي آلاء من منزلها فجر يوم الثلاثاء الماضي، ما شكل لنا صدمة شديدة"، مشيراً إلى أنه تم تمديد اعتقالها لثمانية أيام أخرى، بدعوى استكمال التحقيق.
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