الاحتلال يُمدد اعتقال آلاء فقهاء

رام الله - دنيا الوطنمددت محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية، اعتقال المواطنة آلاء حاتم فقهاء من قرية كفر اللبد قضاء طولكرم، لثمانية أيام بحجة استكمال التحقيق معها.وقال حاتم فقهاء والد آلاء: "جيش الاحتلال اعتقل ابنتي آلاء من منزلها فجر يوم الثلاثاء الماضي، ما شكل لنا صدمة شديدة"، مشيراً إلى أنه تم تمديد اعتقالها لثمانية أيام أخرى، بدعوى استكمال التحقيق.