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شؤون فلسطينية

الاحتلال يُمدد اعتقال آلاء فقهاء

الاحتلال يُمدد اعتقال آلاء فقهاء
رام الله - دنيا الوطن
مددت محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية، اعتقال المواطنة آلاء حاتم فقهاء من قرية كفر اللبد قضاء طولكرم، لثمانية أيام بحجة استكمال التحقيق معها.

وقال حاتم فقهاء والد آلاء: "جيش الاحتلال اعتقل ابنتي آلاء من منزلها فجر يوم الثلاثاء الماضي، ما شكل لنا صدمة شديدة"، مشيراً إلى أنه تم تمديد اعتقالها لثمانية أيام أخرى، بدعوى استكمال التحقيق.

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