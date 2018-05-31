شؤون فلسطينية

تركيا تدعم وكالة (أونروا) بـ 10 ملايين دولار إضافية

تركيا تدعم وكالة (أونروا) بـ 10 ملايين دولار إضافية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الخارجية التركية، أن تركيا قدمت لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في 2018، عشرة ملايين دولار إضافية عن التبرعات الطوعية التي تقدمها كل عام.

ونقلت وكالة (الأناضول) التركية اليوم الخميس، عن بيان صادر للوزارة أن أنقرة حوّلت المبلغ المذكور إلى الوكالة التي تعاني أزمة مالية في الوقت الحاضر.

وأوضح البيان أن تركيا قدمت المبلغ الإضافي؛ كي لا تتعرض الخدمات الصحية والتعليمية التي تقدمها (أونروا) للاجئين الفلسطينيين إلى التوقف، وتقدم الوكالة خدماتها لنحو 5.3 ملايين لاجئ فلسطيني.

وأكدت الخارجية التركية أن أنقرة ستواصل تقديم المساعدات لوكالة (أونروا) في مجالات أخرى.

وذكر البيان أن تركيا قررت التبرع بمبلغ مليون و200 ألف دولار لمصلحة منظمة الصحة العالمية، التي تشرف على معالجة جرحى الأحداث الدموية الأخيرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق أهالي قطاع غزة.

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