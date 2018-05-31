الوزير صيدم يسلم اعتمادات لبرامج أكاديمية جديدة لجامعتي الخليل والبوليتكنك

سلم وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، اليوم، رئيس جامعة الخليل د. صلاح الزرو ثلاثة اعتمادات لبرامج أكاديمية جديدة هي الماجستير في تكنولوجيا المعلومات وإدارة الأنظمة، والبكالوريوس في الفيزياء الطبية الحيوية، والدبلوم المتوسط في اللغة العبرية.







كما سلم الوزير رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين د. عماد الخطيب اعتماد برنامج الماجستير في العمارة المستدامة.جاء ذلك خلال جولة قام بها الوزير، اليوم، في محافظة الخليل شملت زيارة الجامعتين، حيث رافقه في الجولة وكيل وزارة التربية د. بصري صالح، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والأبنية واللوازم م. فواز مجاهد، والوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. إيهاب القبج، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي، ومديري التربية والتعليم العالي في الخليل وشمالها عاطف الجمل ومحمد الفروخ، والقائم بأعمال مدير الإعلام التربوي ثائر ثابت، فيما حضر مراسم تسليم الاعتمادات للبرامج الأكاديمية؛ رئيس مجلس أمناء جامعة البوليتكنك أحمد سعيد التميمي وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية في كلا الجامعتين.





وأشاد صيدم بمكانة هاتين الجامعتين وبرامجهن النوعية التي تنسجم مع احتياجات سوق العمل، ودورهن في خدمة الطلبة من كافة المحافظات وخاصةً طلبة الداخل المحتل والتأكيد على أهمية احتضان هؤلاء الطلبة في الجامعات الفلسطينية في ظل محاولات التهويد والتجهيل.





بدورهما، أشاد الزرو والخطيب بدور الوزير صيدم ورعايته لمسيرة التعليم وتطويره، وقدما الشكر للوزير وطاقم الوزارة لاعتماد هذه البرامج الأكاديمية، وأكدا أن هاتين الجامعتين ستبقيان من مؤسسات بناء المجتمع الفلسطيني المتعلم والمثقف والمنتمي لقضاياه الوطنية.





وفي سياق آخر، تفقد صيدم والوفد المرافق له، عدداً من المباني التي يمكن أن يقع الاختيار عليها لاعتمادها بشكل مؤقت كمبنى لكلية الطب الحكومية التي أعلن عنها خلال الفترة الماضيةكما زار الوزير شركة رويال الصناعية التجارية واطلع على مرافقها والمنتوجات التي تقدمها، حيث بحث مع أسرة الشركة التعاون في عديد المجالات التي تخدم قطاع التعليم المهني والتقني، مشيداً بهذه الشركة الوطنية باعتبارها مفخرة فلسطينية وتسهم في خدمة الاقتصاد الوطني.

رام الله - دنيا الوطن