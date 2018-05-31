شؤون فلسطينية

أبو مرزوق: مقعد الرئاسة سيكون لرئاسة التشريعي في حال شغوره

أبو مرزوق: مقعد الرئاسة سيكون لرئاسة التشريعي في حال شغوره
موسى أبو مرزوق
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، إن مرحلة ما بعد الرئيس محمود عباس مسألة تهم الشارع الفلسطيني بكليته، مؤكداً أن رئاسة التشريعي هي التي تستطيع أن تكون في مقعد رئاسة السلطة في حال شغوره، بحسب نص القانون الأساسي.

وأضاف أبو مرزوق، وفق ما أوردت صحيفة (الرسالة): "إن كانت منظمة التحرير هي من شكّلت السلطة الفلسطينية، فهي صنعت لها قوانين خاصة بها لإدارة شأنها، كي تصبح سلطة صاحبة قرار ومستقلة إلى حد كبير".

ولفت إلى أن فتح وعقب رحيل رئيس السلطة السابق ياسر عرفات احتكمت للقانون الأساسي الفلسطيني، بحيث تولى رئيس المجلس التشريعي آنذاك روحي فتوح رئاسة المجلس التشريعي لمدة ستين يوماً، حتى اجراء الانتخابات التي أفرزت الرئيس عباس في مقعد الرئاسة وأعادت إحياء المجلس التشريعي واختيار رئاسة له.

وحسب أبو مرزوق، فإن "حركة فتح تسعى للهيمنة على كل مؤسسات الشعب الفلسطيني، مضيفاً: "فات الزمن التي تستطيع فيه فتح أن تمسك بكل أطراف القضية الوطنية، وعليها تغيير اسلوبها، ويجب ان تلتزم بالقانون الأساسي".

وتابع: "إما أن تحترم فتح قوانين السلطة الناظمة لها، وإلّا فإنها ستفتح الباب لاجتهادات مختلفة لا ضابط لها وهذا ما يرفضه المجموع الوطني على اختلاف مشاربه".

وفي سياق منفصل، كشف أبو مرزوق، عن تفاصيل العروض والمباحثات الجارية للتخفيف عن غزة، ورؤية حركته بشأن ملفات المصالحة ومرحلة ما بعد الرئيس محمود عباس.

وأكدّ أبو مرزوق، أن حركته تلقت عدداً من العروض الشفوية من أطراف مختلفة، اشترطت ضرورة تهيئة الأجواء لمساعدة قطاع غزة للخروج من الأزمة الراهنة.

وبين أبو مرزوق أن من هذه الأطراف الاتحاد الأوروبي الذي سمى النرويج إضافة لمصر كفاعل أساسي في موضوع البحث، ورصدوا لذلك أموالا، "ويحاولون أن يتلمسوا الظرف المناسب لمعالجة القضايا الأساسية في غزة"، وفق قوله.

وذكر أن الاتحاد الاوروبي أعلن عن رصد مبالغ لتحسين الوضع الاقتصادي في غزة، إضافة إلى وعود مصرية بتحسين الوضع الانساني من خلال فتح المعبر وتزويد القطاع بالكهرباء وغيرها من الوعود.

واستدرك: "هذا الحديث سمعناه سابقا من أطراف مختلفة وعلى الأرض كان القليل من التطبيق"، لافتا إلى تجربة مؤتمر المانحين الذي عقد في القاهرة بعد عدوان 2014، حيث أعلن عن جمع خمسة مليارات دولار، فيما لم توف العديد من الاطراف بالتزاماتها باستثناء بعض الدول الخليجية.

وأضاف: "الباب مفتوح للمساعدات من كل الأطراف، ويجب الفصل بين الجانب الانساني والرغبات السياسية التي عانت بسببها غزة، وينبغي الولوج في حل مشاكل القطاع".

وفي غضون ذلك، فنّد عضو المكتب السياسي لحماس، الحديث بشأن عقد هدنة طويلة المدى مع الاحتلال، مؤكداً أن ما ينشر حول الأمر في مجمله تسريبات وتصريحات من الاحتلال.

وأضاف: "أن الحركة لم تطرح في أي مرحلة ورقة متعلقة بتهدئة طويلة الأمد مع الاحتلال ولن تطرحها في المستقبل لطبيعة ظروف المرحلة السياسية الراهنة واختلال موازين القوى، وهي لا تحقق مصلحة الشعب الفلسطيني".

وذكر أنه في حال جرى بلورة موضوع كامل فستتم دراسته، "لكن لهذه اللحظة لم يصل للحركة أي أمر بشكل رسمي ومحدد بما يريده الطرف الآخر ويسعى اليه، وما يطرح حديث وسائل اعلام لا واقع له".

وحول مستجدات ملف المصالحة مع فتح، أكدّ ابو مرزوق أن حركته لم تعترض يوما في أي مرحلة على أي خيارات وطنية تتعلق بالنقاش والحوار الوطني، ويصعب على حركة بحجمها أن تنفض الحوار في الساحة الفلسطينية وهي منفتحة على كل مكونات شعبها؛ وصولا لتحقيق مصالحه وتثبيت مبادئه واعلاء وجوده".

واستدرك ابو مرزوق بالقول: "من المعلوم أن هناك اجراءات اتخذتها حركة فتح في غزة بعيدا عن الحوار الوطني، ولابد لها قبل الحديث عن أي مصالحة العمل على رفعها؛ فلا يمكن الحديث عن حوار بناء في ظل استمرار الاجراءات بغزة".

ولفت إلى أن حركته شاركت في لقاءات القاهرة التي عقدت في شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي، رغم تطبيق فتح لبعض اجراءاتها في القطاع، متابعاً: "ثقة منا أن المصلحة الوطنية دائما ستتغلب في نهاية المطاف، لكننا فوجئنا بفرض المزيد من هذه الاجراءات، ويصعب على أي قيادة في حركة حماس الحديث تحت الضغط والاجراءات اللاوطنية التي تتخذ ضد القطاع"، حسب تعبيره.

أخبار ذات صلة

تفاصيل الإجتماع الفلسطيني المصري الأردني بشأن الإجراءات بغزة و(صفقة القرن)

تفاصيل الإجتماع الفلسطيني المصري الأردني بشأن الإجراءات بغزة و(صفقة القرن)

الخارجية: التشريعات الإسرائيلية تهدف لترسيخ وحماية الاحتلال والاستيطان

الخارجية: التشريعات الإسرائيلية تهدف لترسيخ وحماية الاحتلال والاستيطان

الاحتلال يمدد اعتقال آلاء فقهاء

الاحتلال يمدد اعتقال آلاء فقهاء

تركيا تدعم وكالة (أونروا) بـ 10 ملايين دولار إضافية

تركيا تدعم وكالة (أونروا) بـ 10 ملايين دولار إضافية

الحمد الله: التمويل المخصص للاستجابة الإنسانية بقطاع غزة وصل لأدنى مستوياته

الحمد الله: التمويل المخصص للاستجابة الإنسانية بقطاع غزة وصل لأدنى مستوياته

الوزير صيدم يسلم اعتمادات لبرامج أكاديمية جديدة لجامعتي الخليل والبوليتكنك

الوزير صيدم يسلم اعتمادات لبرامج أكاديمية جديدة لجامعتي الخليل والبوليتكنك

&#34;دنيا الوطن&#34; تنشر كشوفات المسافرين عبر معبر رفح ليومي الجمعة والسبت

"دنيا الوطن" تنشر كشوفات المسافرين عبر معبر رفح ليومي الجمعة والسبت

عودة خطين كهرباء إسرائيليين لقطاع غزة وجدول التوزيع (اجتهادي)

عودة خطين كهرباء إسرائيليين لقطاع غزة وجدول التوزيع (اجتهادي)

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يمدد اعتقال آلاء فقهاء

الاحتلال يمدد اعتقال آلاء فقهاء

الوزير صيدم يسلم اعتمادات لبرامج أكاديمية جديدة لجامعتي الخليل والبوليتكنك

الوزير صيدم يسلم اعتمادات لبرامج أكاديمية جديدة لجامعتي الخليل والبوليتكنك

الحية: جهات دولية وإقليمية اتصلت للتهدئة بغزة ووجهنا ضربات محدودة للمواقع الإسرائيلية

الحية: جهات دولية وإقليمية اتصلت للتهدئة بغزة ووجهنا ضربات محدودة للمواقع الإسرائيلية

&#34;دنيا الوطن&#34; تنشر كشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح غداً

"دنيا الوطن" تنشر كشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح غداً

صيدم: الاتفاق على توسيع التعاون مع بريطانيا بمجال التعليم العالي والبحث العلمي

صيدم: الاتفاق على توسيع التعاون مع بريطانيا بمجال التعليم العالي والبحث العلمي

سلطة النقد تستقبل وفداً من دائرة الاستقرار المالي في بنك السويد المركزي

سلطة النقد تستقبل وفداً من دائرة الاستقرار المالي في بنك السويد المركزي

فيديو: الأطباق الشعبية لا تغيب عن موائد الغزيين في رمضان

فيديو: الأطباق الشعبية لا تغيب عن موائد الغزيين في رمضان

مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع قرار توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع قرار توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

منوعات

أغنية عن العرب تطيح بمغني بوب إيراني

أغنية عن العرب تطيح بمغني بوب إيراني

تصرف غريب من حفيدة مديحة يسري خلال الجنازة

تصرف غريب من حفيدة مديحة يسري خلال الجنازة

سمية الخشاب تكيد لريم البارودي بطريقة مُبتذلة.. والجمهور يسخر منها

سمية الخشاب تكيد لريم البارودي بطريقة مُبتذلة.. والجمهور يسخر منها

شعرت بالوحدة كثيرا.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مديحة يسري

شعرت بالوحدة كثيرا.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مديحة يسري

من هي الممثلة السعودية التي ستشارك بالفيلم الأمريكي Being؟

من هي الممثلة السعودية التي ستشارك بالفيلم الأمريكي Being؟

جنازة مهيبة لمديحة يسري وحالات انهيار لزميلاتها الممثلات

جنازة مهيبة لمديحة يسري وحالات انهيار لزميلاتها الممثلات

سعر فستان ديانا حداد في مجموعة إنسان يصدم متابعيها .. ليس باهظاً

سعر فستان ديانا حداد في مجموعة إنسان يصدم متابعيها .. ليس باهظاً

حبس بوسي 9 سنوات بسبب طليقها

حبس بوسي 9 سنوات بسبب طليقها

شيرين تحتفل بعيد ميلاد حسام حبيب بجرأة ورومانسية واضحة

شيرين تحتفل بعيد ميلاد حسام حبيب بجرأة ورومانسية واضحة

فضحية طارق العلي.. تسريب صوتي له يتحدث عن نجلة الفنانة حياة الفهد

فضحية طارق العلي.. تسريب صوتي له يتحدث عن نجلة الفنانة حياة الفهد

عربي

بعد ظهوره الأول منذ فترة.. من الزعيم العربي الذي التقى بن سلمان؟

بعد ظهوره الأول منذ فترة.. من الزعيم العربي الذي التقى بن سلمان؟

سفير السعودية في موسكو: قريبًا سيتم الانتهاء من صفقة (إس- 400)

سفير السعودية في موسكو: قريبًا سيتم الانتهاء من صفقة (إس- 400)

عون يدعو أمريكا لمساعدة لبنان على إعادة النازحين السوريين

عون يدعو أمريكا لمساعدة لبنان على إعادة النازحين السوريين

الأسد يُهدد بضرب قوات (سوريا الديمقراطية)

الأسد يُهدد بضرب قوات (سوريا الديمقراطية)