"دنيا الوطن" تنشر كشوفات المسافرين عبر معبر رفح ليومي الجمعة والسبت

رام الله - دنيا الوطن

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، مساء الخميس، كشف بأسماء المسافرين عبر معبر رفح البري يومي الجمعة والسبت.





وأوضحت الوزارة، أن المسافرين الواردة أسماؤهم في الكشف المرفق من الحافلة (1) حتى (5) عليهم التواجد غداً الجمعة في صالة أبو يوسف النجار الساعة 10:00 صباحاً، لتسهيل سفرهم.



وطالبت المسافرين الواردة أسماؤهم في نفس الكشف من الحافلة (6) حتى (9) عليهم التواجد يوم السبت في نفس الموعد والمكان؛ لتسهيل سفرهم.



