عودة خطين كهرباء إسرائيليين لقطاع غزة وجدول التوزيع (اجتهادي)

خاص دنيا الوطن



قالت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، إن الجانب الإسرائيلي أعاد اثنين من خطوط الكهرباء المغذية لقطاع غزة واللذين فُصلا الثلاثاء الماضي وهما خطي (7) المغذي للمحافظة الوسطى، و(8) المغذي لمدينة خانيونس.





ورجحت الشركة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، عودة خط (11) المغذي لمحافظة خانيونس غداً الجمعة، وذلك وفق ما أُبلغت الشركة من الجانب الإسرائيلي.







وحول جدول التوزيع، قالت الشركة، إنه لا يوجد في الوقت الراهن جدول محدد لتوزيع الكهرباء سواء الفصل أو القطع في كافة المناطق، وأن جدول الكهرباء (اجتهادي)، بحيث يتم توزيع الكهرباء حسب الكميات المتوفرة في كل محافظة.





وأضافت الشركة: "من الصعب التحكم في ساعات فصل التيار الكهربائي، ونحن في شركة التوزيع ليس من مهمتنا توفير الكهرباء وإنما نقوم بتوزيع الكميات التي توفرها سلطة الطاقة والتي تتبع للحكومة الفلسطينية".