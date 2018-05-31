معاريف: إسرائيل لم تخرج منتصرة من المواجهة الأخيرة مع الفصائل الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، إنه فيما يتعلق بالمواجهة الأخيرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، فإن هناك فجوة كبيرة بين التصريحات والأفعال على أرض الواقع.



وأوضحت الصحيفة، أنه في الجولة الأخيرة، إسرائيل وجدت نفسها غير قادرة على تطبيق الكم الهائل من التهديدات التي اطلقتها قبل الهجوم على غزة، القضية هنا ليست في زعزعة ثقة الجمهور بالحكومة، إنما بالمساس بقدرات الردع الإسرائيلية.وأضافت: "ببساطة ومع نهاية الجولة الأخيرة ضد حماس والجهاد الإسلامي، يمكن القول أن إسرائيل لم تخرج من هذه الجولة الأخيرة منتصرة، أو أنها ترى نفسها منتصرة.وتابعت: "صحيح أن الجولة العسكرية الأخيرة، لم تضر أساساً بقوة الجيش الإسرائيلي، لكن الردود التي قام بها الجيش بغزة، أضرت بقوة الردع الإسرائيلية، لذلك لن تكون إسرائيل قادرة في الجولة القادمة على فرض شروطها لوقف اطلاق النار.وأكملت: "هناك من يعتبر أن الجولة الأخيرة من التوتر بالجنوب، قضت تماماً على قدرة الردع الإسرائيلية لكن الجيش يجب أن لا يتصرف وفق أهواء الجماهير والسياسيين، أو أصداء وسائل الإعلام".واستطردت: "لا أعتقد أن الجيش الإسرائيلي مهتم جداً بالحسم العسكري ضد حماس بغزة، وهو مشغول جداً بالتوتر على الجبهة الشمالية، التحديات بالشمال كبيرة، وسلم الأولويات الأمنية يفرض على الجيش التركيز على الشمال، وليس على الجنوب، حتى لو كان ذلك على حساب المساس المحدود بإسرائيل ومواطنيها".