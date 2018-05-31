شؤون فلسطينية

الحية: جهات دولية وإقليمية اتصلت للتهدئة بغزة ووجهنا ضربات محدودة للمواقع الإسرائيلية

الحية: جهات دولية وإقليمية اتصلت للتهدئة بغزة ووجهنا ضربات محدودة للمواقع الإسرائيلية
عضو المكتب السياسي لحركة حماس - خليل الحية
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، إن الاحتلال الإسرائيلي سارع للتهدئة مع فصائل المقاومة الفلسطينية وتواصل مع الوسطاء، مضيفاً: "أبلغناهم أننا جاهزون للتهدئة ما التزم العدو وأننا لن نقبل بفرض قواعد ووقائع جديدة على الأرض".

وأضاف الحية، خلال لقاء تلفزيوني، الخميس، أن المقاومة حرصت خلال الجولة الأخيرة على توجيه ضرباتها المحدودة للمواقع العسكرية الإسرائيلية، مؤكداً أن عدة جهات دولية وإقليمية اتصلت لوقف التوتر قبل أيام وقلنا لهم أن العدو تمادى وهو من بدأ بقتل شعبنا.

وأوضح الحية، أن حركته لا تسعى للحرب إلا أنها جاهزة لها، مبيناً أن المقاومة كانت قادرة على توسيع رقعة المناطق المستهدفة في غلاف غزة.

وتابع: "حماس تستخدم كل وسائل المقاومة للدفاع عن شعبها في مواجهة ظلم الاحتلال، وغزة كلها موحدة في مواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية".

ونوه إلى أن مسيرات العودة أظهرت للعالم مظلومية الشعب الفلسطيني أمام ترسانة الاحتلال، مبيناً أن أهدافها كسر الحصار، وأن يستيقظ العالم من غفلته بأن للشعب الفلسطيني أرضًا ويريد العودة إلى بلاده.

وأشار الحية، إلى أن هذه المسيرات فضحت وأعادت الصورة البشعة للاحتلال منذ أكثر من 100 عام وتدميره لكل شيء من شجر وحجر.

ولفت أن شعبنا انصهر في وحدة وطنية بمسيرات العودة، وفي المقاومة التي خرجت لتدافع عن شعبنا، وشكل أيقونة الوحدة وروح التضحية والثبات على الحق التي لا تكسرها سياسة الاحتلال.

ونوه الحية أن حركة حماس مع أبناء شعبنا استطاعت أن تبتكر من وسائل المقاومة السلمية والعسكرية والشعبية، مؤكداً أنه من حقها استخدام كل وسائل المقاومة للدفاع عنه من ظلم الاحتلال.

وشدد أن المقاومة المسلحة ستبقى حاضنة وحامية لمسيرات العودة، وهي الدرع الواقي الذي يحميها حتى لا يظن البعض أن المقاومة صدأ سلاحها وتبدل حالها.

كما أشار إلى أن الحركة توافقت مع الكل الوطني على مسيرات العودة السلمية منذ يوم 30 مارس الماضي، قائلاً: "أردنا أن نظهر للعالم أننا شعب مظلوم أعزل أمام ترسانة عسكرية تضرب في كل مكان".

وأكد الحية وحدة الدم الفلسطيني، وأن حماس جزء من الشعب، قائلاً: من يسفك الاحتلال دمهم نحن منهم وهم أهلنا وجيراننا، ونقول للعالم إن شعبنا يضرب مثالاً رائعاً ويقيم الحجة بالمقاومة الشعبية السلمية أمام احتلال يتقن القتل.

ونفى الحية، ما جرى تداوله حول مطالبة مصر للحركة في زيارتها الأخيرة بوقف مسيرات العودة، قائلاً: "الإخوة في مصر لم يطالبونا بوقف مسيرات العودة، بل طالبونا بتعزيز سلمية تلك المسيرات؛ ونحن لم نستخدم الأسلحة القتالية، ونقول أمام العالم إن مسيرتنا لا زالت سلمية".

وأضاف: "نحن وقود لشعبنا بأجسادنا وأموالنا وممتلكاتنا حتى يحقق أهدافه، ولا نخشى التهديد ولا الفبركات الكاذبة، ونمتلك من الوعي والجرأة ما نقوله أمام الإعلام وفي الغرف المغلقة".

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