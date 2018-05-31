شؤون فلسطينية

صيدم: الاتفاق على توسيع التعاون مع بريطانيا بمجال التعليم العالي والبحث العلمي

صيدم: الاتفاق على توسيع التعاون مع بريطانيا بمجال التعليم العالي والبحث العلمي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اتفق وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، ووزير التعليم العالي البريطاني د. سام جيما، على توسيع التعاون في مجال التعليم العالي بما يشمل توفير المنح الدراسية التخصصية التي تنسجم مع حاجات التنمية وسوق العمل، وكذلك توسيع التبادل الأكاديمي والتعاون بمجال البحث العلمي والتعليم الإلكتروني.

جاء ذلك خلال لقاءٍ جمعهما اليوم بمقر وزارة التربية، بحضور وكيل الوزارة د. بصري صالح، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والأبنية واللوازم م. فواز مجاهد، والوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. إيهاب القبج، والقائم بأعمال مدير عام التطوير والبحث العلمي د. أحمد عثمان، فيما حضر اللقاء من الجانب البريطاني القنصل العام فيليب هوب، ومدير عام المجلس الثقافي البريطاني في فلسطين بريندن ميكشاري.

واتفق الوزيران على توفير ثلاث منح دراسية للأخصائيين الفلسطينيين في الفيزياء بمختبر "سيرن"، وأعلنا عن برنامج التعاون البحثي بين جامعة النجاح الوطنية وإحدى الجامعات البريطانية، وفتح المجال أمام الأطباء الفلسطينيين للتدريب في المشافي البريطانية وزيادة المنح الدراسية للدراسات العليا وتبادل الباحثين.

كما وبحث صيدم مع الوزير الضيف الاستفادة من تجربة الجامعات البريطانية بمجال التعليم الإلكتروني بما ينسجم مع قانون التعليم العالي الجديد، هذا بالإضافة لبحث تبادل الخبرات بمجال الجودة والنوعية في برامج التعليم العالي، والتأكيد على تسهيل حركة الأكاديميين والباحثين الأجانب في فلسطين، واستفادة الباحثين الفلسطينيين من برامج إيراسموس بلس، والاهتمام بالأبحاث العلمية التطبيقية المتخصصة التي تلبي الاحتياجات وتخدم الاقتصاد الوطني. 

وأطلع صيدم الوزير الضيف على الخطط التطويرية التي تقودها وزارة التربية للرقي بقطاع التعليم؛ وعلى رأسها تطوير المناهج واستحداث مدارس التعلم الذكي وتطبيق الرقمنة في المدارس ودمج التعليم المهني والتقني في التعليم العام بما يجسد الاهتمام بتعزيز التوجه نحو هذا القطاع المهم وتغيير النظرة الدونية تجاهه، والتركيز على التعليم ما قبل المدرسي ونموذج المدارس المستدامة، هذا بالإضافة لإقرار قانوني التربية والتعليم العالي.

وأشاد صيدم بالدعم البريطاني المتواصل لقطاع التعليم في فلسطين، مؤكداً استثمار هذا الدعم لصالح إحداث نقلة نوعية على صعيد التعليم وتحسين مخرجاته. 

من جهته، أثنى الوزير البريطاني على الخطوات التطويرية التي تقودها وزارة التربية الفلسطينية لتطوير التعليم، مؤكداً استمرار الدعم البريطاني لوزارة التربية لتمكينها من مواصلة خططها التطويرية الهادفة إلى إحداث نقلة نوعية بمجال التعليم وتحسين مخرجاته، كون التعليم يعد المحور الأساس في أي عملية تنمية منشودة.

أخبار ذات صلة

معاريف: إسرائيل لم تخرج منتصرة من المواجهة الأخيرة مع الفصائل الفلسطينية

معاريف: إسرائيل لم تخرج منتصرة من المواجهة الأخيرة مع الفصائل الفلسطينية

صحيفة: هذا ما أبلغته مصر لحماس بشأن التهدئة في قطاع غزة

صحيفة: هذا ما أبلغته مصر لحماس بشأن التهدئة في قطاع غزة

الحية: جهات دولية وإقليمية اتصلت للتهدئة بغزة ووجهنا ضربات محدودة للمواقع الإسرائيلية

الحية: جهات دولية وإقليمية اتصلت للتهدئة بغزة ووجهنا ضربات محدودة للمواقع الإسرائيلية

&#34;دنيا الوطن&#34; تنشر كشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح غداً

"دنيا الوطن" تنشر كشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح غداً

فيديو: الجيش الإسرائيلي يزعم: استهدفنا غواصات أنتجتها حماس في غزة

فيديو: الجيش الإسرائيلي يزعم: استهدفنا غواصات أنتجتها حماس في غزة

ضابط إسرائيلي: نحن في النقطة الأقرب لحرب جديدة بقطاع غزة

ضابط إسرائيلي: نحن في النقطة الأقرب لحرب جديدة بقطاع غزة

سلطة النقد تستقبل وفداً من دائرة الاستقرار المالي في بنك السويد المركزي

سلطة النقد تستقبل وفداً من دائرة الاستقرار المالي في بنك السويد المركزي

فيديو: الأطباق الشعبية لا تغيب عن موائد الغزيين في رمضان

فيديو: الأطباق الشعبية لا تغيب عن موائد الغزيين في رمضان

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

صيدم: الاتفاق على توسيع التعاون مع بريطانيا بمجال التعليم العالي والبحث العلمي

صيدم: الاتفاق على توسيع التعاون مع بريطانيا بمجال التعليم العالي والبحث العلمي

سلطة النقد تستقبل وفداً من دائرة الاستقرار المالي في بنك السويد المركزي

سلطة النقد تستقبل وفداً من دائرة الاستقرار المالي في بنك السويد المركزي

فيديو: الأطباق الشعبية لا تغيب عن موائد الغزيين في رمضان

فيديو: الأطباق الشعبية لا تغيب عن موائد الغزيين في رمضان

في ذكرى رحيل فيصل الحسيني ..عشراوي: فلسطين وعاصمتها القدس فقدتا قائداً تاريخياً

في ذكرى رحيل فيصل الحسيني ..عشراوي: فلسطين وعاصمتها القدس فقدتا قائداً تاريخياً

الجبهة الديمقراطية تدعو لتشكيل غرفة عمليات عسكرية مشتركة

الجبهة الديمقراطية تدعو لتشكيل غرفة عمليات عسكرية مشتركة

أبو شهلا: مؤسسة الضمان الاجتماعي تَنطلق رسميًا مطلع الشهر المُقبل

أبو شهلا: مؤسسة الضمان الاجتماعي تَنطلق رسميًا مطلع الشهر المُقبل

صور: فرحة أولياء الامور بتفوق ابنائهم بمدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة

صور: فرحة أولياء الامور بتفوق ابنائهم بمدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة

الوزير الأعرج يطلع على احتياجات بلديات جنين وطوباس والكفريات

الوزير الأعرج يطلع على احتياجات بلديات جنين وطوباس والكفريات

منوعات

أغنية عن العرب تطيح بمغني بوب إيراني

أغنية عن العرب تطيح بمغني بوب إيراني

تصرف غريب من حفيدة مديحة يسري خلال الجنازة

تصرف غريب من حفيدة مديحة يسري خلال الجنازة

سمية الخشاب تكيد لريم البارودي بطريقة مُبتذلة.. والجمهور يسخر منها

سمية الخشاب تكيد لريم البارودي بطريقة مُبتذلة.. والجمهور يسخر منها

شعرت بالوحدة كثيرا.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مديحة يسري

شعرت بالوحدة كثيرا.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مديحة يسري

من هي الممثلة السعودية التي ستشارك بالفيلم الأمريكي Being؟

من هي الممثلة السعودية التي ستشارك بالفيلم الأمريكي Being؟

جنازة مهيبة لمديحة يسري وحالات انهيار لزميلاتها الممثلات

جنازة مهيبة لمديحة يسري وحالات انهيار لزميلاتها الممثلات

سعر فستان ديانا حداد في مجموعة إنسان يصدم متابعيها .. ليس باهظاً

سعر فستان ديانا حداد في مجموعة إنسان يصدم متابعيها .. ليس باهظاً

حبس بوسي 9 سنوات بسبب طليقها

حبس بوسي 9 سنوات بسبب طليقها

شيرين تحتفل بعيد ميلاد حسام حبيب بجرأة ورومانسية واضحة

شيرين تحتفل بعيد ميلاد حسام حبيب بجرأة ورومانسية واضحة

فضحية طارق العلي.. تسريب صوتي له يتحدث عن نجلة الفنانة حياة الفهد

فضحية طارق العلي.. تسريب صوتي له يتحدث عن نجلة الفنانة حياة الفهد

عربي

بعد ظهوره الأول منذ فترة.. من الزعيم العربي الذي التقى بن سلمان؟

بعد ظهوره الأول منذ فترة.. من الزعيم العربي الذي التقى بن سلمان؟

سفير السعودية في موسكو: قريبًا سيتم الانتهاء من صفقة (إس- 400)

سفير السعودية في موسكو: قريبًا سيتم الانتهاء من صفقة (إس- 400)

عون يدعو أمريكا لمساعدة لبنان على إعادة النازحين السوريين

عون يدعو أمريكا لمساعدة لبنان على إعادة النازحين السوريين

الأسد يُهدد بضرب قوات (سوريا الديمقراطية)

الأسد يُهدد بضرب قوات (سوريا الديمقراطية)