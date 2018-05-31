ضابط إسرائيلي: نحن في النقطة الأقرب لحرب جديدة بقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، عن ضابط كبير في القيادة الجنوبية الإسرائيلية، قولها، إن جيش الاحتلال في النقطة الأقرب إلى حرب جديدة منذ انتهاء حرب 2014.







وقال الضابط، الذي لم تكشفه الصحيفة عن اسمه: "نعترف بفشلنا في تصفية مطلقي الصواريخ، ولا زلنا نحافظ على الردع لكن بشكل محدود".







وأضاف: "نحن على مفترق طرق، وحركة حماس في أضعف نقطة لها وهناك فرصة للتغيير".







يذكر أن فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي عادا إلى تفاهمات هدنة 2014، وذلك يوم الثلاثاء الماضي بعد تصعيد اسرائيلي ضد قطاع غزة.





