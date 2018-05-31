فيديو: الأطباق الشعبية لا تغيب عن موائد الغزيين في رمضان

خاص دنيا الوطن- عبد الله أبو حشيشلا يستغني المواطنين في قطاع غزة، عن الأكلات الشعبية، في شهر رمضان، كونها تزين مائدة الإفطار والسحور.وتعتبر فتة الحمص، من الأكلات المفضلة لدى الغزيين، وكذلك الفول والفلافل المحشية، حيث تشهد محلات بيعها إقبالاً شديداً، ربما في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية، لكن أسعارها في متناول الجميع.ويفضل المواطنين في غزة، تناول الفول اثناء السحور، نظراً لصعوبة هضمه، وهذا ما يسعى إليه الصائم بشكل عام حتى لا يشعر بالجوع في نهار رمضان.أما الحمص، الذي يبقى حاضراً في كل منزل أثناء الإفطار، حتى لو لم يكن داعي لوجوده على المائدة، إلا ان من أفضل الطقوس الذي يمارسها المواطنين قبل الإفطار، هو التوجه الي المحلات المخصصة، والأسواق لشراء الاطباق المختلفة من الاكلات الشعبية.استطلعت عدسة "دنيا الوطن"، آراء المواطنين أمام محلات بيع الاكلات الشعبية في غزة، حيث اعتبرها من الأكلات التي لا يمكن أن تفارق موائد الطعام في شهر رمضان.