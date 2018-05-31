مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع قرار توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنرجح مندوب فلسطين في نيويورك، رياض منصور، أن يصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الخاص بتوفير الحماية الدولية لشعبنا مساء اليوم الخميس أو يوم غد الجمعة على أبعد تقدير.وأوضح منصور، لإذاعة (صوت فلسطين)، الخميس، أن الموعد الدقيق للتصويت سيتحدد بناء على جدول أعمال المجلس وتوفر متسع من الوقت لذلك.وأضاف منصور، أن مشروع القرار في جوهره يدعو لتوفير الحماية للمدنيين، معرباً عن أمله بأن يتحمل المجلس مسؤولياته وألا يتم تعطيل المشروع بفيتو أمريكي.وقال إنه في حال عرقلت الولايات المتحدة للقرار فإن لدينا خيارات أخرى كالتوجه للجمعية العامة على أن يتم الإفصاح عن ذلك في حينه.إلى ذلك، قال السفير منصور، إن الولايات المتحدة منيت بعدة هزائم في الأمم المتحدة مؤخراً أولها في جلسة مجلس الأمن أمس حيث كانت ترغب بأن تعقد تحت بند محاربة الإرهاب وتم التصدي لذلك لتعقد تحت بند تهديد الأمن والسلام.أما الهزيمة الثانية، بحسب منصور، فهي تعطيل إصدار البيان الأمريكي غير المتوازن والمنحاز للاحتلال بشأن التصعيد في قطاع غزة.والهزيمة الثالثة، وفق السفير الفلسطيني، جاءت بعد إجراء المندوبة الأمريكية نيكي هايلي مشاورات لإجراء تعديل في مجلس حقوق الإنسان وشطب البند السابع المتعلق بالقضية الفلسطينية، حيث لم يقف بجانبها أحد.