الجبهة الديمقراطية تدعو لتشكيل غرفة عمليات عسكرية مشتركة





وجددت الجبهة دعوتها للقيادة الرسمية الفلسطينية للعمل على توفير الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا وقدسنا من الاحتلال والاستيطان.



ووجهت الجبهة تحية المجد لشهداء شعبنا الأبطال، والتحية للجرحى البواسل، ولأسرى الحرية الصامدين في سجون الاحتلال، كما وجهت التحية لشعبنا المناضل في كافة أماكن تواجده.



رام الله - دنيا الوطنرحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بالبيان المشترك للأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية "كتائب المقاومة الوطنية- كتائب القسام- سرايا القدس- كتائب أبوعلي مصطفى وكافة قوى المقاومة"، مضيفة أنها قدمت نموذجاً مشرفاً في التصدي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والدفاع عن شعبنا الفلسطيني.وشددت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، على أن المقاومة الفلسطينية، أوصلت رسالة للاحتلال بعدم التمادي في جرائمه البشعة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، وكسرت معادلته بفرض قواعد اشتباك جديدة، وتقطع الطريق عليه لمنعه من الاستفراد بفصيل دون غيره، وارتكابه الجرائم بحق شعبنا الأعزل.ودعت الجبهة الديمقراطية الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة إلى تطوير الموقف نحو تشكيل غرفة عمليات عسكرية مشتركة بمرجعية سياسية واحدة، تأخذ القرارات العسكرية اللازمة في التصدي للاحتلال الإسرائيلي، والدعوة لبناء جبهة مقاومة وطنية متحدة باستراتيجية دفاعية شاملة عن القطاع.وطالبت الجبهة الحكومة بتولي مسؤولياتها الكاملة عن الإدارات والمؤسسات والأجهزة في قطاع غزة، مشددةً في الوقت نفسه على ضرورة وقف الإجراءات العقابية والجائرة بحق القطاع، ورفع الحصار الظالم عنه.