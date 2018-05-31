شؤون فلسطينية

الجبهة الديمقراطية تدعو لتشكيل غرفة عمليات عسكرية مشتركة

الجبهة الديمقراطية تدعو لتشكيل غرفة عمليات عسكرية مشتركة
كتائب المقاومة الوطنية
رام الله - دنيا الوطن
رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بالبيان المشترك للأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية "كتائب المقاومة الوطنية- كتائب القسام- سرايا القدس- كتائب أبوعلي مصطفى وكافة قوى المقاومة"، مضيفة أنها قدمت نموذجاً مشرفاً في التصدي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والدفاع عن شعبنا الفلسطيني.

وشددت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، على أن المقاومة الفلسطينية، أوصلت رسالة للاحتلال بعدم التمادي في جرائمه البشعة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، وكسرت معادلته بفرض قواعد اشتباك جديدة، وتقطع الطريق عليه لمنعه من الاستفراد بفصيل دون غيره، وارتكابه الجرائم بحق شعبنا الأعزل.

ودعت الجبهة الديمقراطية الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة إلى تطوير الموقف نحو تشكيل غرفة عمليات عسكرية مشتركة بمرجعية سياسية واحدة، تأخذ القرارات العسكرية اللازمة في التصدي للاحتلال الإسرائيلي، والدعوة لبناء جبهة مقاومة وطنية متحدة باستراتيجية دفاعية شاملة عن القطاع.

وطالبت الجبهة الحكومة بتولي مسؤولياتها الكاملة عن الإدارات والمؤسسات والأجهزة في قطاع غزة، مشددةً في الوقت نفسه على ضرورة وقف الإجراءات العقابية والجائرة بحق القطاع، ورفع الحصار الظالم عنه.

وجددت الجبهة دعوتها للقيادة الرسمية الفلسطينية للعمل على توفير الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا وقدسنا من الاحتلال والاستيطان.

ووجهت الجبهة تحية المجد لشهداء شعبنا الأبطال، والتحية للجرحى البواسل، ولأسرى الحرية الصامدين في سجون الاحتلال، كما وجهت التحية لشعبنا المناضل في كافة أماكن تواجده.

أخبار ذات صلة

مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع قرار توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع قرار توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

فيديو: ماذا قال طلبة التوجيهي (الفرع العلمي) عن امتحان الفيزياء؟

فيديو: ماذا قال طلبة التوجيهي (الفرع العلمي) عن امتحان الفيزياء؟

في ذكرى رحيل فيصل الحسيني ..عشراوي: فلسطين وعاصمتها القدس فقدتا قائداً تاريخياً

في ذكرى رحيل فيصل الحسيني ..عشراوي: فلسطين وعاصمتها القدس فقدتا قائداً تاريخياً

أبو شهلا: مؤسسة الضمان الاجتماعي تَنطلق رسميًا مطلع الشهر المُقبل

أبو شهلا: مؤسسة الضمان الاجتماعي تَنطلق رسميًا مطلع الشهر المُقبل

صور: فرحة أولياء الامور بتفوق ابنائهم بمدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة

صور: فرحة أولياء الامور بتفوق ابنائهم بمدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة

الوزير الأعرج يطلع على احتياجات بلديات جنين وطوباس والكفريات

الوزير الأعرج يطلع على احتياجات بلديات جنين وطوباس والكفريات

فتاة من غزة تنجح في إنتاج فيديو غنائي خاص بشفاء الرئيس عباس

فتاة من غزة تنجح في إنتاج فيديو غنائي خاص بشفاء الرئيس عباس

موظفو جامعة فلسطين يتبرعون براتب شهر لطلبة الجامعة

موظفو جامعة فلسطين يتبرعون براتب شهر لطلبة الجامعة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

في ذكرى رحيل فيصل الحسيني ..عشراوي: فلسطين وعاصمتها القدس فقدتا قائداً تاريخياً

في ذكرى رحيل فيصل الحسيني ..عشراوي: فلسطين وعاصمتها القدس فقدتا قائداً تاريخياً

الجبهة الديمقراطية تدعو لتشكيل غرفة عمليات عسكرية مشتركة

الجبهة الديمقراطية تدعو لتشكيل غرفة عمليات عسكرية مشتركة

صور: فرحة أولياء الامور بتفوق ابنائهم بمدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة

صور: فرحة أولياء الامور بتفوق ابنائهم بمدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة

الوزير الأعرج يطلع على احتياجات بلديات جنين وطوباس والكفريات

الوزير الأعرج يطلع على احتياجات بلديات جنين وطوباس والكفريات

فتاة من غزة تنجح في إنتاج فيديو غنائي خاص بشفاء الرئيس عباس

فتاة من غزة تنجح في إنتاج فيديو غنائي خاص بشفاء الرئيس عباس

موظفو جامعة فلسطين يتبرعون براتب شهر لطلبة الجامعة

موظفو جامعة فلسطين يتبرعون براتب شهر لطلبة الجامعة

مجدلاني يضع نائب الوزير الصيني للعلاقات الخارجية بآخر المستجدات السياسية

مجدلاني يضع نائب الوزير الصيني للعلاقات الخارجية بآخر المستجدات السياسية

الحمد الله يبحث مع ميلادينوف التصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة

الحمد الله يبحث مع ميلادينوف التصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة

منوعات

أغنية عن العرب تطيح بمغني بوب إيراني

أغنية عن العرب تطيح بمغني بوب إيراني

تصرف غريب من حفيدة مديحة يسري خلال الجنازة

تصرف غريب من حفيدة مديحة يسري خلال الجنازة

سمية الخشاب تكيد لريم البارودي بطريقة مُبتذلة.. والجمهور يسخر منها

سمية الخشاب تكيد لريم البارودي بطريقة مُبتذلة.. والجمهور يسخر منها

شعرت بالوحدة كثيرا.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مديحة يسري

شعرت بالوحدة كثيرا.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مديحة يسري

من هي الممثلة السعودية التي ستشارك بالفيلم الأمريكي Being؟

من هي الممثلة السعودية التي ستشارك بالفيلم الأمريكي Being؟

جنازة مهيبة لمديحة يسري وحالات انهيار لزميلاتها الممثلات

جنازة مهيبة لمديحة يسري وحالات انهيار لزميلاتها الممثلات

سعر فستان ديانا حداد في مجموعة إنسان يصدم متابعيها .. ليس باهظاً

سعر فستان ديانا حداد في مجموعة إنسان يصدم متابعيها .. ليس باهظاً

حبس بوسي 9 سنوات بسبب طليقها

حبس بوسي 9 سنوات بسبب طليقها

شيرين تحتفل بعيد ميلاد حسام حبيب بجرأة ورومانسية واضحة

شيرين تحتفل بعيد ميلاد حسام حبيب بجرأة ورومانسية واضحة

فضحية طارق العلي.. تسريب صوتي له يتحدث عن نجلة الفنانة حياة الفهد

فضحية طارق العلي.. تسريب صوتي له يتحدث عن نجلة الفنانة حياة الفهد

عربي

بعد ظهوره الأول منذ فترة.. من الزعيم العربي الذي التقى بن سلمان؟

بعد ظهوره الأول منذ فترة.. من الزعيم العربي الذي التقى بن سلمان؟

سفير السعودية في موسكو: قريبًا سيتم الانتهاء من صفقة (إس- 400)

سفير السعودية في موسكو: قريبًا سيتم الانتهاء من صفقة (إس- 400)

عون يدعو أمريكا لمساعدة لبنان على إعادة النازحين السوريين

عون يدعو أمريكا لمساعدة لبنان على إعادة النازحين السوريين

الأسد يُهدد بضرب قوات (سوريا الديمقراطية)

الأسد يُهدد بضرب قوات (سوريا الديمقراطية)