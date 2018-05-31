صور: فرحة أولياء الامور بتفوق ابنائهم بمدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة





















































رام الله - دنيا الوطن- جهاد أحمدانتهى العام الدراسي 207/2018م بمدارس وكالة الغوث بقطاع غزة، حيث تم صباح اليوم الخميس الموافق 13/5/2018م توزيع الشهادات على طلاب المدارس في كافة مناطق قطاع غزة.وقد تابعت الكاميرا فرحة النجاح والتفوق للطلبة في العديد من مدارس الوكالة بخان يونس،وكذلك أولياء الأمور وسط فرحةغامرة.فبرغم الحصار الظالم على غزة ،والاوضاع الاقتصادية الصعبة ، الا أن طلبة غزة تحدوا كل الصعاب وتجاوزوها ، ونجحوا في الامتحانات وحصدوا أعلى النتائج وأفضل العلامات.وعبر د.محمد أبو غانم من التجمع العام لاولياء الامور في فلسطين، عن سعادته بهذه النتائج الباهرة المميزة وقدم التهاني والتبريكات للطلبة واولياء امورهم،على هذا الجهد الرائع والحصاد المثمر، متمنيا للطلبة الغوالي ،المزيد من النجاح والتفوق ،لخدمة الوطن الغالي فلسطين.وتمنى د.أبو غانم للطلبة الاعزاء قضاء عطلة سعيدة واستغلال اوقاتهم فيما يفيدهم ويخدم أسرهم ومجتمعهم الفلسطيني.وأبرق د.أبو غانم باسم التجمع العام لاولياء الامور في فلسطين بهذه المناسبة السعيدة ، للطلبة الأعزاء وأولياء أمورهم بالتهاني والتبريكات، ونتمنى لهم جميعا أسعد الأوقات،وقدم الشكر الجزيل لإدارة التعليم بغزة وكافة المناطق على جهودهم.يذكر ان وفدا من التجمع العام لاولياء الامور قام صباح اليوم بجولة تفقدية لمدارس وكالة الغوث وتقديم التهاني والتبريكات.