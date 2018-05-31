شؤون فلسطينية

الوزير الأعرج يطلع على احتياجات بلديات جنين وطوباس والكفريات

الوزير الأعرج يطلع على احتياجات بلديات جنين وطوباس والكفريات
رام الله - دنيا الوطن
اطلع وزير الحكم المحلي حسين الأعرج على احتياجات بلديات
جنين، وطوباس، والكفريات في محافظة طولكرم، من المشاريع التنموية التطويرية، بالإضافة إلى أبرز القضايا المتعلقة بعمل المجالس البلدية ومتابعاتها.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير في مكتبه اليوم الخميس، مع رؤساء البلديات كلاً على حده، بحضور وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، والوكيل المساعد لشؤون المديريات عبد الكريم سدر، والوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية عمر سمحة، وعدد من
المدراء العامين، وطواقم الوزارة.

واستعرض رؤساء البلديات احتياجاتهم من المشاريع التنموية التطويرية التي من شأنها تلبية احتياجات المواطنين المتزايدة، بالإضافة إلى استعراض المشاريع التي تم انجازها بشكل عام، إلى جانب مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالكهرباء، والمخططات الهيكلية، والمشاريع الاستراتييجة المشتركة، والمياه، والنفايات الصلبة وغيرها.

بدوره، أكد الأعرج على أهمية العمل المشترك، وضرورة التفكير بإقامة مشاريع اقتصادية تنموية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، تسهم في تعزيز الإيرادات المالية للهيئات المحلية، ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام، وتوفير وخلق فرص عمل للسكان المحليين.

وأشار الأعرج إلى قيام الوزارة برصد رزمة من المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال العام الحالي لصالح البلديات والمجالس القروية وذلك من ضمن الموازنة التطويرية للوزارة، إلى جانب استمرار الوزارة في العمل على توفير الدعم المالي من قبل الدول والجهات المانحة من أجل تنفيذ مثل هذه المشاريع التطويرية التي من شأنها تعزيز صمود المواطنين في أراضيهم.

وأوعز الأعرج للجهات ذات العلاقة بالوزارة بالعمل على متابعة كافة الاحتياجات والقضايا التي جرى طرحها خلال اللقاءات والعمل على تلبية الاحتياجات ضمن الامكانات المتاحة.

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