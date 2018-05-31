شؤون فلسطينية

موظفو جامعة فلسطين يتبرعون براتب شهر لطلبة الجامعة

موظفو جامعة فلسطين يتبرعون براتب شهر لطلبة الجامعة
جامعة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
نظمت رئاسة الجامعة أمس الأربعاء، لقاءً للأكاديميين لمناقشة الأحوال المادية الصعبة التي يعيشها الطلاب، وعدم قدرة عدد كبير منهم على تسديد الرسوم الدراسية؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في غزة.

وانطلاقًا من المسؤولية الأخلاقية والأدبية، والإحساس بالواجب الديني والوطني تجاه أبنائنا الطلبة، الذين يمثلون إشراقة الأمل لمستقبل شعبنا الفلسطيني، وتطبيقًا لهدي النبي (صل الله عليه وسلم) الذي حثنا على تعزيز روح التكافل الاجتماعي، ودعم الفئات المتضررة من طلبتنا الأعزاء، لتحقيق مبدأ التراحم بين أبناء مجتمعنا، انطلاقًا من قوله صلى الله عليه وسلم: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاضدهم كمثل الجسد الواحد"، فقد تبرع موظفو الجامعة براتب شهر كامل لصالح الطلبة المحتاجين؛ ليسهم ذلك في تخفيف الأعباء عن كاهل أبنائنا الطلبة؛ حتى يستمروا في مواصلة دراستهم العلمية، واستكمال تحصيلهم الأكاديمي؛ لأن طلبة العلم يسعون لرفعة وطنهم وخدمة مجتمعهم، ومن سلك طريقًا يلتمس به علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة.

وبهذه الوقفة الجادة من الموظفين الكرام، نستطيع أن نرسم لوحة فنية من التكافل والتضامن والوفاء لطلابنا الأماجد، حتى يحققوا طموحهم وأحلامهم من خلال إتاحة الفرصة لهم لإكمال دراستهم؛ لأننا لا نقبل بأي حال أن يكون العائق المادي والعبء المالي حاجزًا أمام مسيرة إكمال الطلبة لدراستهم.

وسيتم فتح باب التقدم للحصول على المنحة من خلال عمادة شؤون الطلبة.

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