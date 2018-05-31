مجدلاني يضع نائب الوزير الصيني للعلاقات الخارجية بآخر المستجدات السياسية



كما طمأن جوان على صحة الرئيس الفلسطيني، مشيرا أن الاخبار المفبركة هي جزء من الدعاية التي يقوم بها للاحتلال والهادفة لنشر الاخبار الكاذبة لخلق حالة من البلبلة والفوضى في الشارع الفلسطيني، مشيرا في ذات السياق الى قوة النظام السياسي الفلسطيني .



كما تطرق اللقاء الى مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام متعدد الاطراف هدفه انهاء الاحتلال، داعيا المجتمع الدولي الى تبني ذلك ، كما دعا جمهورية الصين الشعبية الى دعم مبادرة الرئيس ، مشيدا بعلاقاتها الدولية التي من الممكن أن تساهم في تحقيق ذلك .



وبحث د. مجدلاني مع جوان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وكذلك استمرار اللقاءات والمشاورات السياسية، مؤكدا على العلاقة التي تجمع الصين ودولة فلسطين، ودعمها المتواصل للقضية الفلسطينية في مختلف المجالات.





رام الله - دنيا الوطناطلع الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. احمد مجدلاني، نائب الوزير الصيني للعلاقات الخارجية للحزب الشيوعي الصيني لي جوان، على اخر المستجدات السياسية ، والحراك الدبلوماسي الفلسطيني، وكذلك التصعيد الذي تقوم به حكومة الاحتلال ضد ابناء شعبنا بقطاع غزة.