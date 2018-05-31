عربي

بعد ظهوره الأول منذ فترة.. من الزعيم العربي الذي التقى بن سلمان؟

بعد ظهوره الأول منذ فترة.. من الزعيم العربي الذي التقى بن سلمان؟
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
رام الله - دنيا الوطن
التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة مساء أمس، الأربعاء، أول زعيم عربي، منذ غيابه الذي دام أكثر من شهر، بعد حادثة إطلاق النار التي وقعت بالقرب من أحد القصور الملكية، في حي الخزامي، بالعاصمة الرياض.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس): إن "بن سلمان، التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى استعراض الأعمال الإغاثية الإنسانية والتنموية للشعب اليمني الشقيق".

وكان بن سلمان، ظهر في مقطع مصور للمرة الأولى، منذ غيابه الذي دام أكثر من شهر، بعد حادثة إطلاق النار التي وقعت بالقرب من أحد القصور الملكية، في حي الخزامي، بالعاصمة الرياض.

أخبار ذات صلة

سفير السعودية في موسكو: قريبًا سيتم الانتهاء من صفقة (إس- 400)

سفير السعودية في موسكو: قريبًا سيتم الانتهاء من صفقة (إس- 400)

فيديو: أكاديمي: هناك معايير مزدوجة من قبل مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية

فيديو: أكاديمي: هناك معايير مزدوجة من قبل مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية

عون يدعو أمريكا لمساعدة لبنان على إعادة النازحين السوريين

عون يدعو أمريكا لمساعدة لبنان على إعادة النازحين السوريين

الأسد يُهدد بضرب قوات (سوريا الديمقراطية)

الأسد يُهدد بضرب قوات (سوريا الديمقراطية)

مقتل رجل أمن سعودي بهجوم على مركز أمني بالطائف

مقتل رجل أمن سعودي بهجوم على مركز أمني بالطائف

قطر تُصدر قانوناً جديداً بشأن المقيمين الأجانب

قطر تُصدر قانوناً جديداً بشأن المقيمين الأجانب

الحوثيون يسقطون طائرة مسيرة للتحالف فوق عسير

الحوثيون يسقطون طائرة مسيرة للتحالف فوق عسير

واشنطن تنفي الاتفاق مع أنقرة بشأن منبج السورية

واشنطن تنفي الاتفاق مع أنقرة بشأن منبج السورية

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

في ذكرى رحيل فيصل الحسيني ..عشراوي: فلسطين وعاصمتها القدس فقدتا قائداً تاريخياً

في ذكرى رحيل فيصل الحسيني ..عشراوي: فلسطين وعاصمتها القدس فقدتا قائداً تاريخياً

الجبهة الديمقراطية تدعو لتشكيل غرفة عمليات عسكرية مشتركة

الجبهة الديمقراطية تدعو لتشكيل غرفة عمليات عسكرية مشتركة

صور: فرحة أولياء الامور بتفوق ابنائهم بمدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة

صور: فرحة أولياء الامور بتفوق ابنائهم بمدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة

الوزير الأعرج يطلع على احتياجات بلديات جنين وطوباس والكفريات

الوزير الأعرج يطلع على احتياجات بلديات جنين وطوباس والكفريات

فتاة من غزة تنجح في إنتاج فيديو غنائي خاص بشفاء الرئيس عباس

فتاة من غزة تنجح في إنتاج فيديو غنائي خاص بشفاء الرئيس عباس

موظفو جامعة فلسطين يتبرعون براتب شهر لطلبة الجامعة

موظفو جامعة فلسطين يتبرعون براتب شهر لطلبة الجامعة

مجدلاني يضع نائب الوزير الصيني للعلاقات الخارجية بآخر المستجدات السياسية

مجدلاني يضع نائب الوزير الصيني للعلاقات الخارجية بآخر المستجدات السياسية

الحمد الله يبحث مع ميلادينوف التصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة

الحمد الله يبحث مع ميلادينوف التصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة

منوعات

أغنية عن العرب تطيح بمغني بوب إيراني

أغنية عن العرب تطيح بمغني بوب إيراني

تصرف غريب من حفيدة مديحة يسري خلال الجنازة

تصرف غريب من حفيدة مديحة يسري خلال الجنازة

سمية الخشاب تكيد لريم البارودي بطريقة مُبتذلة.. والجمهور يسخر منها

سمية الخشاب تكيد لريم البارودي بطريقة مُبتذلة.. والجمهور يسخر منها

شعرت بالوحدة كثيرا.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مديحة يسري

شعرت بالوحدة كثيرا.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مديحة يسري

من هي الممثلة السعودية التي ستشارك بالفيلم الأمريكي Being؟

من هي الممثلة السعودية التي ستشارك بالفيلم الأمريكي Being؟

جنازة مهيبة لمديحة يسري وحالات انهيار لزميلاتها الممثلات

جنازة مهيبة لمديحة يسري وحالات انهيار لزميلاتها الممثلات

سعر فستان ديانا حداد في مجموعة إنسان يصدم متابعيها .. ليس باهظاً

سعر فستان ديانا حداد في مجموعة إنسان يصدم متابعيها .. ليس باهظاً

حبس بوسي 9 سنوات بسبب طليقها

حبس بوسي 9 سنوات بسبب طليقها

شيرين تحتفل بعيد ميلاد حسام حبيب بجرأة ورومانسية واضحة

شيرين تحتفل بعيد ميلاد حسام حبيب بجرأة ورومانسية واضحة

فضحية طارق العلي.. تسريب صوتي له يتحدث عن نجلة الفنانة حياة الفهد

فضحية طارق العلي.. تسريب صوتي له يتحدث عن نجلة الفنانة حياة الفهد

عربي

بعد ظهوره الأول منذ فترة.. من الزعيم العربي الذي التقى بن سلمان؟

بعد ظهوره الأول منذ فترة.. من الزعيم العربي الذي التقى بن سلمان؟

سفير السعودية في موسكو: قريبًا سيتم الانتهاء من صفقة (إس- 400)

سفير السعودية في موسكو: قريبًا سيتم الانتهاء من صفقة (إس- 400)

عون يدعو أمريكا لمساعدة لبنان على إعادة النازحين السوريين

عون يدعو أمريكا لمساعدة لبنان على إعادة النازحين السوريين

الأسد يُهدد بضرب قوات (سوريا الديمقراطية)

الأسد يُهدد بضرب قوات (سوريا الديمقراطية)