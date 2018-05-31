بعد ظهوره الأول منذ فترة.. من الزعيم العربي الذي التقى بن سلمان؟

رام الله - دنيا الوطنالتقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة مساء أمس، الأربعاء، أول زعيم عربي، منذ غيابه الذي دام أكثر من شهر، بعد حادثة إطلاق النار التي وقعت بالقرب من أحد القصور الملكية، في حي الخزامي، بالعاصمة الرياض.وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس): إن "بن سلمان، التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى استعراض الأعمال الإغاثية الإنسانية والتنموية للشعب اليمني الشقيق".وكان بن سلمان، ظهر في مقطع مصور للمرة الأولى، منذ غيابه الذي دام أكثر من شهر، بعد حادثة إطلاق النار التي وقعت بالقرب من أحد القصور الملكية، في حي الخزامي، بالعاصمة الرياض.