الحمد الله يبحث مع المفوض الأوروبي لشؤون الأمن آخر التطورات السياسية

رام الله- دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، المفوض الأوروبي لشؤون الأمن جوليان كينغ، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين رالف تراف، حيث بحث معه آخر التطورات السياسية والأمنية.وأطلع الحمد الله المفوض الأوروبي على انتهاكات جيش الاحتلال ومستوطنيه، مطالباً في هذا السياق الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لإلزامها بوقف انتهاكاتها بحق أبناء شعبنا، خاصة في قطاع غزة، ووقف سياسة القتل المتعمد بحق المتظاهرين السلميين على حدود القطاع.ودعا رئيس الوزراء، المجتمع الدولي، لا سيما دول الاتحاد الأوروبي، إلى تبني ورعاية مبادرة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، بما يضمن إنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام العادل والشامل، مشدداً في هذا السياق على أهمية اعتراف كافة دول الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يشكل رسالة بأنه لا بديل عن حل الدولتين.وجدد الحمد الله إشادته بدعم الاتحاد الأوروبي لفلسطين مالياً، وثباته على موقفه الواضح والصريح من حل الدولتين ودعمه.