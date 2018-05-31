الحمد الله يبحث مع ميلادينوف التصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة



وشدد الحمد الله خلال اللقاء، على ضرورة استجابة الأمم المتحدة لمطالب القيادة، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، والحكومة، بتوفير حماية دولية لأبناء شعبنا.



وجدد الحمد الله دعوته للأمم المتحدة إلى دعم مبادرة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، وفق الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، واتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.







رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، آخر التطورات السياسية، والتصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.