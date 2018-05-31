فيديو: ماذا قال طلبة الثانوية العامة عن امتحان (الثقافة العلمية)؟

خاص- دنيا الوطناشتكى عدد من طلبة الثانوية العامة، اليوم الخميس، من صعوبة امتحان الثقافة العلمية للقسم الأدبي، وسط أجواء من الإحباط لدى الطلاب والطالبات.وعبر الطلبة عن استيائهم من وزارة التربية والتعليم، على طريقة تقديم الامتحان وعرض الأسئلة خلاله، معتبرين أن هذه النماذج قد تكون للطلاب المتميزين.وظهرت علامات الغضب على وجوه الطلاب، أثناء خروجهم من قاعات الامتحان، مطالبين الوزارة مراعاة ظروف غزة السيئة، والعمل على تشكيل لجنة للاطلاع على إجاباتهم.