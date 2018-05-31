عون يدعو أمريكا لمساعدة لبنان على إعادة النازحين السوريين

رام الله - دنيا الوطنطالب الرئيس اللبناني ميشال عون، الولايات المتحدة، بتقديم المساعدة اللازمة لبلاده، من أجل تسهيل عودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنه بسوريا.وقال عون في لقاء جمعه مع نواب أمريكيين، وسفيرة الولايات المتحدة في لبنان اليزابيث ريتشار: إنه ينبغي على أمريكا "عدم انتظار الحل السياسي الشامل للأزمة السورية لمباشرة هذه العودة"، مشيرًا إلى أنه "لا يجوز ربط عودة النازحين بالحل السياسي في سوريا أو ربط إعادة الإعمار بالحل نفسه".يذكر، أن أكثر من مليون لاجئ سوري، تركوا بلادهم بفعل الحرب الأهلية المندلعة هناك، ولجؤوا إلى لبنان، الجار الأقرب لسوريا.