مالية غزة: صرف دفعة من راتب مارس بواقع 40‎%‎ الأحد

رام الله - دنيا الوطن‏أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، عن صرف دفعة من راتب شهر آذار/ مارس الماضي، بواقع 40‎%‎ وبحد أدنى 1200 شيكل.وقالت مالية غزة: هذا الصرف، سيتم ابتداءً من يوم الأحد 3/6/2018 عبر بنكي الوطني والإنتاج، وفروع بنك البريد بنظام الفئات، بحسب وكالة (الرأي) المحلية.