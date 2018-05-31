مالية غزة: صرف دفعة من راتب مارس بواقع 40% الأحد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، عن صرف دفعة من راتب شهر آذار/ مارس الماضي، بواقع 40% وبحد أدنى 1200 شيكل.
وقالت مالية غزة: هذا الصرف، سيتم ابتداءً من يوم الأحد 3/6/2018 عبر بنكي الوطني والإنتاج، وفروع بنك البريد بنظام الفئات، بحسب وكالة (الرأي) المحلية.
أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، عن صرف دفعة من راتب شهر آذار/ مارس الماضي، بواقع 40% وبحد أدنى 1200 شيكل.
وقالت مالية غزة: هذا الصرف، سيتم ابتداءً من يوم الأحد 3/6/2018 عبر بنكي الوطني والإنتاج، وفروع بنك البريد بنظام الفئات، بحسب وكالة (الرأي) المحلية.
التعليقات