دولي

صورة مسربة.. لماذا بكى زعيم كوريا الشمالية؟

صورة مسربة.. لماذا بكى زعيم كوريا الشمالية؟
بكاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صورة مسربة لحظة بكاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وفقًا لتقرير صحفي ياباني أظهر الوجه الآخر للزعيم المبتسم دائمًا.

ونقلت صحيفة "أساهي شيمبون" الحكومية اليابانية عن أحد الموظفين السابقين في الحزب الحاكم بكوريا الشمالية، قوله: إن الدموع في عيون كيم كانت حزنًا على بطء وتيرة النمو في الاقتصاد الكوري الشمالي.

وعلّقت تقارير صحفية غربية بالقول: إن دموع الزعيم الكوري تشير إلى رغبة كيم في تغيير السياسة الخارجية لبلاده، التي أدت إلى فرض عقوبات اقتصادية خانقة أثرت سلبًا على كوريا الشمالية.

ويأتي هذا التسريب في الوقت الذي يخوض فيه أون جهودًا للتقارب مع الولايات المتحدة وجارته الجنوبية؛ لرفع العقوبات الاقتصادية عن بلاده.

ومن المنتظر أن تجمعه قمة تاريخية بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة لبحث الملف النووي لبلاده، ما يمهد لرفع العقوبات كليًا وإنعاش أوضاع بلاده الاقتصادية.

أخبار ذات صلة

(طالبان) تُجري مفاوضات سرية لوقف إطلاق النار

(طالبان) تُجري مفاوضات سرية لوقف إطلاق النار

مسؤول رفيع من كوريا الشمالية يصل إلى نيويورك

مسؤول رفيع من كوريا الشمالية يصل إلى نيويورك

واشنطن لا تزال تتطلع لعقد القمة مع كوريا الشمالية في 12 يونيو

واشنطن لا تزال تتطلع لعقد القمة مع كوريا الشمالية في 12 يونيو

إندونيسيا تمنع إسرائيليين من السياحة في أراضيها

إندونيسيا تمنع إسرائيليين من السياحة في أراضيها

أمريكي يسرق ملايين الدولارات بعد انتحاله شخصيات أمراء سعوديين

أمريكي يسرق ملايين الدولارات بعد انتحاله شخصيات أمراء سعوديين

قبل قمة كيم أون- ترامب.. لافروف يزور كوريا الشمالية

قبل قمة كيم أون- ترامب.. لافروف يزور كوريا الشمالية

إسرائيل تُوقع اتفاقية مع دولة مُتهمة بالتطهير العرقي

إسرائيل تُوقع اتفاقية مع دولة مُتهمة بالتطهير العرقي

مجلس الأمن يُناقش اليوم إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل

مجلس الأمن يُناقش اليوم إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

فتح تدعو الشعب الفلسطيني لشد الرحال إلى مدينة القدس

فتح تدعو الشعب الفلسطيني لشد الرحال إلى مدينة القدس

مصرع مواطن وإصابة آخر في حادث سير قرب عناتا بالقدس

مصرع مواطن وإصابة آخر في حادث سير قرب عناتا بالقدس

زوارق الاحتلال تُهاجم الصيادين في عرض بحر غزة

زوارق الاحتلال تُهاجم الصيادين في عرض بحر غزة

134 مستوطنًا يقتحمون الأقصى بحراسات مشددة من قوات الاحتلال

134 مستوطنًا يقتحمون الأقصى بحراسات مشددة من قوات الاحتلال

وزارة الاقتصاد تسجل 162 تاجرًا جديدًا

وزارة الاقتصاد تسجل 162 تاجرًا جديدًا

الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء 1500 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء 1500 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

حماس: موقف الكويت في مجلس الأمن (أصيل)

حماس: موقف الكويت في مجلس الأمن (أصيل)

الشرطة الإسرائيلية تُواصل مُخالفة المسحراتية المقدسيين في رمضان

الشرطة الإسرائيلية تُواصل مُخالفة المسحراتية المقدسيين في رمضان

منوعات

أغنية عن العرب تطيح بمغني بوب إيراني

أغنية عن العرب تطيح بمغني بوب إيراني

تصرف غريب من حفيدة مديحة يسري خلال الجنازة

تصرف غريب من حفيدة مديحة يسري خلال الجنازة

سمية الخشاب تكيد لريم البارودي بطريقة مُبتذلة.. والجمهور يسخر منها

سمية الخشاب تكيد لريم البارودي بطريقة مُبتذلة.. والجمهور يسخر منها

شعرت بالوحدة كثيرا.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مديحة يسري

شعرت بالوحدة كثيرا.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مديحة يسري

من هي الممثلة السعودية التي ستشارك بالفيلم الأمريكي Being؟

من هي الممثلة السعودية التي ستشارك بالفيلم الأمريكي Being؟

جنازة مهيبة لمديحة يسري وحالات انهيار لزميلاتها الممثلات

جنازة مهيبة لمديحة يسري وحالات انهيار لزميلاتها الممثلات

سعر فستان ديانا حداد في مجموعة إنسان يصدم متابعيها .. ليس باهظاً

سعر فستان ديانا حداد في مجموعة إنسان يصدم متابعيها .. ليس باهظاً

حبس بوسي 9 سنوات بسبب طليقها

حبس بوسي 9 سنوات بسبب طليقها

شيرين تحتفل بعيد ميلاد حسام حبيب بجرأة ورومانسية واضحة

شيرين تحتفل بعيد ميلاد حسام حبيب بجرأة ورومانسية واضحة

فضحية طارق العلي.. تسريب صوتي له يتحدث عن نجلة الفنانة حياة الفهد

فضحية طارق العلي.. تسريب صوتي له يتحدث عن نجلة الفنانة حياة الفهد

عربي

عون يدعو أمريكا لمساعدة لبنان على إعادة النازحين السوريين

عون يدعو أمريكا لمساعدة لبنان على إعادة النازحين السوريين

الأسد يُهدد بضرب قوات (سوريا الديمقراطية)

الأسد يُهدد بضرب قوات (سوريا الديمقراطية)

مقتل رجل أمن سعودي بهجوم على مركز أمني بالطائف

مقتل رجل أمن سعودي بهجوم على مركز أمني بالطائف

قطر تُصدر قانوناً جديداً بشأن المقيمين الأجانب

قطر تُصدر قانوناً جديداً بشأن المقيمين الأجانب