صورة مسربة.. لماذا بكى زعيم كوريا الشمالية؟



ونقلت صحيفة "أساهي شيمبون" الحكومية اليابانية عن أحد الموظفين السابقين في الحزب الحاكم بكوريا الشمالية، قوله: إن الدموع في عيون كيم كانت حزنًا على بطء وتيرة النمو في الاقتصاد الكوري الشمالي.



وعلّقت تقارير صحفية غربية بالقول: إن دموع الزعيم الكوري تشير إلى رغبة كيم في تغيير السياسة الخارجية لبلاده، التي أدت إلى فرض عقوبات اقتصادية خانقة أثرت سلبًا على كوريا الشمالية.



ويأتي هذا التسريب في الوقت الذي يخوض فيه أون جهودًا للتقارب مع الولايات المتحدة وجارته الجنوبية؛ لرفع العقوبات الاقتصادية عن بلاده.



ومن المنتظر أن تجمعه قمة تاريخية بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة لبحث الملف النووي لبلاده، ما يمهد لرفع العقوبات كليًا وإنعاش أوضاع بلاده الاقتصادية.





رام الله - دنيا الوطنكشفت صورة مسربة لحظة بكاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وفقًا لتقرير صحفي ياباني أظهر الوجه الآخر للزعيم المبتسم دائمًا.