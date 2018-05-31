فتح تدعو الشعب الفلسطيني لشد الرحال إلى مدينة القدس

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) على استمرار النضال والكفاح الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة، واستكمال المسيرة التي قادها الراحل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، القائد فيصل الحسيني، الذي كان نموذجاً يحتذى به في الدفاع عن مدينة القدس المحتلة، بما فيها الأماكن الإسلامية والمسيحية، وصمود أهلها في وجه السياسات الإسرائيلية لتهويد المدينة المقدسة.ودعت (فتح) في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافةوالتعبئة الفكرية، اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى الـ17 على رحيل الحسيني، أبناء الشعب الفلسطيني، إلى شد الرحال إلى مدينة القدس، والصلاة في المسجد الأقصى، خاصة في شهر رمضان المبارك.وقالت: تأتي الذكرى في وقت تعاني فيه المدينة المقدسة من سياسات التهويد، ومحاولة إفراغها من سكانها الأصليين الفلسطينيين، خاصة في ظل اعتبار الإدارة الأميركية للقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل السفارة الأميركية اليها، وتصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني.