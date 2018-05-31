زوارق الاحتلال تُهاجم الصيادين في عرض بحر غزة
رام الله - دنيا الوطن
هاجمت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مراكب
هاجمت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مراكب
الصيادين في عرض بحر مدينة غزة.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، بأن زوارق الاحتلال الإسرائيلي، هاجمت مراكب الصيادين، وأطلقت النار قرب المراكب، وفتحت عليهم خراطيم المياه العادمة.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، بأن زوارق الاحتلال الإسرائيلي، هاجمت مراكب الصيادين، وأطلقت النار قرب المراكب، وفتحت عليهم خراطيم المياه العادمة.
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