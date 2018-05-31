زوارق الاحتلال تُهاجم الصيادين في عرض بحر غزة

الصيادين في عرض بحر مدينة غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، بأن زوارق الاحتلال الإسرائيلي، هاجمت مراكب الصيادين، وأطلقت النار قرب المراكب، وفتحت عليهم خراطيم المياه العادمة.



رام الله - دنيا الوطنهاجمت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مراكب