134 مستوطنًا يقتحمون الأقصى بحراسات مشددة من قوات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطناقتحم 134 مستوطنًا المسجد الأقصى المبارك، اليوم الخميس، (الفترة الصباحية) من جهة باب المغاربة بحماية كاملة، من قوات الاحتلال الإسرائيلي.ونفذ المستوطنون جولات استفزازية سريعة، داخل المسجد، قبل مغادرتهم من جهة باب السلسلة.