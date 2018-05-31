134 مستوطنًا يقتحمون الأقصى بحراسات مشددة من قوات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم 134 مستوطنًا المسجد الأقصى المبارك، اليوم الخميس، (الفترة الصباحية) من جهة باب المغاربة بحماية كاملة، من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونفذ المستوطنون جولات استفزازية سريعة، داخل المسجد، قبل مغادرتهم من جهة باب السلسلة.
اقتحم 134 مستوطنًا المسجد الأقصى المبارك، اليوم الخميس، (الفترة الصباحية) من جهة باب المغاربة بحماية كاملة، من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونفذ المستوطنون جولات استفزازية سريعة، داخل المسجد، قبل مغادرتهم من جهة باب السلسلة.
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