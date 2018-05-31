وزارة الاقتصاد تسجل 162 تاجرًا جديدًا

رام الله - دنيا الوطناعلنت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الخميس، عن تسجيلها 162 تاجراً جديداً، وذلك خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي.وبين التقرير الإحصائي الشهري، أن الوزارة صادقت على 611 شهادة منشأ بقيمة 10.4 مليون دولار، وبحسب التقرير ارتفعت قيمة شهادات المنشأ خلال شهر نيسان/ أبريل 2018 بنسبة 18.2% مقارنة بالشهر السابق، كما سجلت ارتفاعاً بنسبة 9.5% مقارنة مع الشهر المناظر لعام 2017 ، في حين سجل عدد شهادات المنشأ خلال هذا الشهر ارتفاعاً بنسبة 29.4% مقارنة بالشهر السابق.وحول بلد المقصد للصادرات الفلسطينية التي تم رصدها من خلال شهادات المنشأ، التي أصدرتها الغرف التجارية في الضفة الغربية وصادقت عليها وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر نيسان/ أبريل 2018، فقد تصدرت الأردن كبلد المقصد للصادرات الفلسطينية من حيث عدد شهادات المنشأ، بنسبة وصلت 30.3%، تلتها أمريكا بنسبة 29.0%، ومن ثم الإمارات العربية، بنسبة وصلت إلى 15.2%.هذا وأصدرت الوزارة خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي 2,624 رخصة استيراد بقيمة إجمالية بلغت 159.0 مليون دولار.وشكلت السيارات المستعملة النسبة الأكبر من حيث عدد رخص الاستيراد بما نسبته 95.0%، تلتها رخص استيراد السيارات الجديدة بنسبة 0.8%.