ليفني تُهاجم نتنياهو وتدعو للتحرك ضد غزة

رام الله - دنيا الوطنهاجمت تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، كلًا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب الأحداث التي وقعت هذا الأسبوع، مع فصائل المقاومة الفلسطينية.وقالت ليفني: ادعى نتنياهو قبل انتخابه، أنه سيقضي على حكم حماس حين توليه القيادة، لكنه كان سببًا في إطلاق سراح العديد من الأعداء، بمن فيهم زعيم حماس بغزة يحيى السنوار.وأضافت ليفني: ها هو نتنياهو، يرفض الرد على غزة، بل ويستجدي منهم الهدوء، لذا يجب وقف هذه المهزلة السياسية والتحرك بشكل شامل ضد قطاع غزة.