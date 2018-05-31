شؤون فلسطينية

ليفني تُهاجم نتنياهو وتدعو للتحرك ضد غزة

ليفني تُهاجم نتنياهو وتدعو للتحرك ضد غزة
تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
هاجمت تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، كلًا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب الأحداث التي وقعت هذا الأسبوع، مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

وقالت ليفني: ادعى نتنياهو قبل انتخابه، أنه سيقضي على حكم حماس حين توليه القيادة، لكنه كان سببًا في إطلاق سراح العديد من الأعداء، بمن فيهم زعيم حماس بغزة يحيى السنوار.

وأضافت ليفني: ها هو نتنياهو، يرفض الرد على غزة، بل ويستجدي منهم الهدوء، لذا يجب وقف هذه المهزلة السياسية والتحرك بشكل شامل ضد قطاع غزة.

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