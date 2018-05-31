ليفني تُهاجم نتنياهو وتدعو للتحرك ضد غزة
رام الله - دنيا الوطن
هاجمت تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، كلًا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب الأحداث التي وقعت هذا الأسبوع، مع فصائل المقاومة الفلسطينية.
وقالت ليفني: ادعى نتنياهو قبل انتخابه، أنه سيقضي على حكم حماس حين توليه القيادة، لكنه كان سببًا في إطلاق سراح العديد من الأعداء، بمن فيهم زعيم حماس بغزة يحيى السنوار.
وأضافت ليفني: ها هو نتنياهو، يرفض الرد على غزة، بل ويستجدي منهم الهدوء، لذا يجب وقف هذه المهزلة السياسية والتحرك بشكل شامل ضد قطاع غزة.
هاجمت تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، كلًا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب الأحداث التي وقعت هذا الأسبوع، مع فصائل المقاومة الفلسطينية.
وقالت ليفني: ادعى نتنياهو قبل انتخابه، أنه سيقضي على حكم حماس حين توليه القيادة، لكنه كان سببًا في إطلاق سراح العديد من الأعداء، بمن فيهم زعيم حماس بغزة يحيى السنوار.
وأضافت ليفني: ها هو نتنياهو، يرفض الرد على غزة، بل ويستجدي منهم الهدوء، لذا يجب وقف هذه المهزلة السياسية والتحرك بشكل شامل ضد قطاع غزة.
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