الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء 1500 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنصادق ما يسمى (مجلس التخطيط الأعلى) التابع للإدارة المدنية في الحكومة الإسرائيلية، على بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة ستبنى بالمستوطنات المتواجدة غرب الضفة الغربية المحتلة.وتم المصادقة على 1000 وحدة سكنية استيطانية للأبداع في مستوطنات (طانى) و(عومريم) و(كرمل) في جبال الخليل الجنوبية، و(عالي زهاف) و(تسوفيم) و(طالمون) و(نافيه دانيئيل)، في (غوش عتصيون)، وفي مستوطنة (كريات أربع).وتمت المصادقة كذلك، على خطط لبناء 500 وحدة سكنية أخرى في عدة مستوطنات، بما في ذلك (هار أدار)، و(هار براخا)، و(كفار أدوميم)، و(نوكديم) ، و(كفار عتصيون) في (غوش عتصيون) و(بيت أرييه)، فيما تمت إزالة خطة لبناء 129 وحدة سكنية في مستوطنة (أفني حيفيتس) من جدول الأعمال لأنه لم يتم إجراء الإصلاحات المطلوبة.بالإضافة إلى ذلك، صادق المجلس على خطة بأثر رجعي لـ 102 وحدة سكنية استيطانية في (بنويوت) وفي (نيغوهوت) في المجلس الاستيطاني جبل الخليل، علماً أن مئات الوحدات الاستيطانية التي تم المصادقة عليها تقع في مستوطنات معزولة.