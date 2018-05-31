الرجوب: خاطبنا اتحادات كرة القدم لمنع إقامة مباراة الأرجنتين وإسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأكد اللواء جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، رفضه واستنكاره لمحاولات حكومة الاحتلال الإسرائيلي إقامة مباراة منتخبها الودّية لكرة القدم مع المنتخب الأرجنتين في القدس، والمقررة في التاسع من حزيران/ يونيو الجاري.وقال الرجوب في تصريح على هامش اجتماعه بعدد من رؤساء الدوائر بالاتحاد: إن الحكومة الإسرائيلية تستغل اتحاد كرة القدم في إسرائيل لتمرير سياسة الضم غير القانوني للقدس، مضيفًا: "لقد أرسلنا رسائل احتجاج لكل من الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، والاتحاد القاري في أمريكيا الجنوبية، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.وأضاف: خاطبنا الاتحاد العربي لكرة القدم، واتحاد التضامن الإسلامي، ووزير التعليم والرياضة الأرجنتيني استيبان بولريتش، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب خالد عبد العزيز، حيث طالبناهم باتخاذ الإجراءات العاجلة من أجل تغيير مكان إقامة المباراة، والالتزام بمبادئ فصل الرياضة عن السياسة، لما في ذلك من مصلحة لاستقرار جميع الشعوب".وأوضح الرجوب بقوله: "لقد تلقيت العديد من الرسائل والاتصالات من الأسرة الرياضية الفلسطينية، والتي أعربت فيها عن قلقهم واستنكارهم تجاه ما يقوم به الاتحاد الإسرائيلي للعبة من تسييس لرياضة كرة القدم، وإقامة المباراة على أرض عربية من خلال قرية المالحة التي لا زالت تحتفظ بالعديد من معالمها وأبنيتها العربية، ضاربين بعرض الحائط كل القوانين الرياضية الدولية، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للنظام الأساسي لـ (الفيفا) الذي يمنع أن يلعب اتحاد على أراضي اتحاد آخر دون موافقة الأخير".وشدد الرجوب على أن إقامة هذه المباراة في القدس حتماً سيكلف الأرجنتين سمعتها الرياضية والأخلاقية، وخسارة مشجعي منتخبها من جميع دول العالم المحبة للعدل والسلام، داعياً محبي الرياضة، وقوى المجتمع المدني، وكل من يؤمن برسالة الرياضة في بناء أواصر السلام والمحبة بين الشعوب، أن يتصدوا لمحاولات إسرائيل تحويل أداة السلام إلى أداة سياسية لتبييض جرائم الاحتلال.