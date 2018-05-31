حماس: موقف الكويت في مجلس الأمن (أصيل)

رام الله - دنيا الوطنوصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، موقف دولة الكويت، بـ (العربي الأصيل) بعد إفشالها إصدار مشروع قرار قدمته الإدارة الأمريكية إلى مجلس الأمن، يدين حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن نفسه المكفول دولياً.وأشادت الحركة إضافة لموقت الكويت، بموقف روسيا وسائر المواقف الدولية، التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني في مواجهة الانحياز الأمريكي لإسرائيل.إلى ذلك، دانت حماس، المواقف الأمريكية المنحازة بالكامل للاحتلال الإسرائيلي، والتي تشجعه على ارتكاب مزيد من العنف والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني، وفق تعبير بيانها، مُطالبة في الوقت نفسه كل المؤسسات الدولية، ومجلس الأمن ببذل مزيد من الجهود لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه واتخاذ القرارات الرادعة بحقه، ودعم حق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال.