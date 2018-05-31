الاحتلال يعتقل الصحفي شاهين مدير مركز أسرى فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت فجر اليوم، منزل مدير المركز الصحفي أسامة حسين شاهين (35 عاماً)، من دورا جنوب الخليل، وأعادت اعتقاله، ونقلته إلى جهة مجهولة.وأوضح مركز أسرى فلسطين، أن قوات الاحتلال نفذت فجراً حملة اعتقالات واسعة، طالت عدداً من الأسرى المحررين والنشطاء كان من بينهم (شاهين) الذى اقتحمت منزله وقلبت محتوياته قبل أن تعتقله، ولم يمضِ على إطلاق سراحه سوى تسعة شهور من آخر اعتقال مكث خلاله عاماً كاملاً تحت الاعتقال الإداري المتجدد.ودان مركز أسرى فلسطين، إقدام الاحتلال على اعتقاله مديره شاهين دون سبب، متهماً الاحتلال بتعمد تغييبه عن ساحة العمل لصالح قضية الأسرى، حيث يعتبر من الناشطين في الدفاع عن الأسرى ومدير مركز أسرى فلسطين للدراسات المتخصص في قضايا الأسرى، ودائماً ما يكون اعتقاله سياسياً على خلفيه عمله المساند للأسرى.وأضاف، بأن شاهين، يعانى من عدة مشاكل صحيه، ويشتكى من آلام في ظهره، وقدميه نتيجة وجود (غضروف) في الفقرات، وكان ينوي إجراء عملية جراحية، قبل اعتقاله.واعتقل شاهين 7 مرات لدى الاحتلال، أمضى خلالها ما يزيد عن تسع سنوات في سجون الاحتلال، وهو أحد ضحايا سياسة الاعتقال الإداري، حيث ما يكاد يتحرر من السجون لعدة أشهر حتى يعاد اعتقاله مرة أخرى، تحت الاعتقال الإداري المتجدددون تهمه أو محاكمة.وطالب مركز أسرى فلسطين المؤسسات الإنسانية والحقوقية التدخل للإفراج عن الصحفي شاهين، وعن كافة الصحفيين والناشطين، الذين يعتقلهم الاحتلال بشكل سياسي دون مبرر قانوني.