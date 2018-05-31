الأسد يُهدد بضرب قوات (سوريا الديمقراطية)

رام الله - دنيا الوطنهدّد الرئيس السوري بشار الأسد، باللجوء الى القوة لاستعادة مناطق سيطرة قوات (سوريا الديمقراطية) المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، في حال فشل خيار المفاوضات معها.ووفق ما قاله الأسد، في مقابلة بثتها قناة (روسيا اليوم)، فإنه بعد تحرير مناطق عدة في البلاد "باتت المشكلة الوحيدة المتبقية في سوريا هي قوات سوريا الديمقراطية" المؤلفة من فصائل كردية وعربية مدعومة من واشنطن، وتسيطر على مساحات واسعة في شمال وشمال شرق البلاد.وأضاف الرئيس السوري: "سنتعامل معها عبر خيارين، الخيار الأول، هو أننا بدأنا الآن بفتح الأبواب أمام المفاوضات لأن غالبية هذه القوات هي من السوريين، إذا لم يحدث ذلك، سنلجأ إلى تحرير تلك المناطق بالقوة، ليس لدينا أي خيارات أخرى، بوجود الأميركيين أو بعدم وجودهم".